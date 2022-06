ipuro "toile de jouy" - Eine stilvolle Reise in die Vergangenheit

Nostalgisch, elegant und verführerisch: "toile de jouy"

Die neue Limited Edition von ipuro ist jetzt erhältlich

(Niedernberg, 15. Juni 2022) Es ist das besondere Gefühl von Geborgenheit, von Freude und wunderbaren Erinnerungen. Diese wohlig-duftenden Momente, die nie vergehen sollen, bringt ipuro mit von einem Hauch nostalgischer Romantik und eleganter Ästhetik nun in unsere vier Wände. toile de jouy heißt die neue Limited Edition mit vier außergewöhnlichen Duftkreationen des Marktführers für dekorative Raumdüfte. Sie nimmt uns mit auf eine kleine Reise in die Vergangenheit und lässt diese mit exquisiten Düften wieder aufleben. Dabei stimmen nicht nur die "inneren Werte": Das Design der Flakons ist romantisch verspielt, elegante Nostalgie pur. Erhältlich ist das glamouröse Quartett ab sofort im Handel.

Ein kurzer Augenblick nur, schon ist man mittendrin in diesem wunderbar blühenden Garten voller floraler Vielfalt. Willkommen im ipuro flower garden. Dort, wo die Eleganz der edlen Rose auf liebliche Maiglöckchen trifft, verfeinert durch ausgewählte Citrus-Noten, sanft abgestimmt mit Kaschmir, Amber und Moschus.

Ein Tag am Meer. Rauschende Wellen. Sanfter Wind. ipuro ocean breeze ist das Abtauchen in faszinierende Unterwasserwelten, in magische Tiefen, so beeindruckend wie nachhaltig. Dafür sorgen floral-fruchtige Herznoten von Geranie bis Kardamom und die unverkennbare Eleganz der Basisnoten von Sandelholz bis Patchouli.

Die Strahlen der Sonne kitzeln unser Gesicht. Der Duft einer sommerlich blühenden Wiese, der nie vergehen soll: Wer ipuro fresh summer öffnet, dem ist der Weg offen zu einer Duftkreation, in der Lavendel und Bergamotte die Sinne erfrischen, umspielt von warmer Rose und fruchtiger Aprikose, veredelt mit Amber und Tonkabohne – für sanfte Ruhemomente.

Es ist wirklich kein Geheimnis, was in ipuro jungle secret steckt. Wenn Vanille, Amber und Sandelholz aufeinandertreffen, spritzige Noten wie Mandarine und Zitrone hinzukommen, gepaart mit der saftigen Frucht von Pfirsich und Aprikose, dann ist eine abenteuerliche Schatzsuche durch die geheimnisvolle Vielfalt des Dschungels garantiert.

Bilderdownload: https://we.tl/t-zidpiXGtfz

Die Bilder sind ausschließlich im Zusammenhang mit der redaktionellen Berichterstattung über die Produkte von ipuro und unter Nennung des Fotocredits ©ipuro honorarfrei zu verwenden



Über ipuro



ipuro ist Marktführer für dekorative Raumdüfte, gegründet im Jahr 2004 von Christian Gries. Neben aufregenden und inspirierenden Duftkreationen hat die Marke zahlreiche technische Innovationen im Portfolio, darunter elektrische Duftlösungen für das Smart Home. Erhältlich bei DEPOT, depot-online.de und Partnern. Mehr erfahren Sie unter: www.ipuro.com und www.depot-online.com.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Krischke

DEPOT Handels GbmH

Marketing | Kommunikation Österreich

E-mail: Presse_Ipuro_AT@g-d-c.eu

Website: ipuro.com