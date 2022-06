Altstadtverband Salzburg - VIELKLANG mit Familienfest

Familien-VIELKLANG 10. und 11. Juni in der Altstadt: Klang- und Spieleparadies für Jung & Alt

VIELKLANG mit Familienfest

Die linke Salzburger Altstadt verwandelt sich am 10. und 11. Juni 2022 zum Klang- und Spieleparadies für Jung & Alt.

Heute und morgen Samstag, 11. Juni lädt der Altstadtverband Salzburg Einheimische und Stadbesucher:innen zum zweiten Mal in diesem Sommer zum stimmungsvollen Flanierfestival VIELKLANG mit Familienfest ein. Bürgermeister-Stellvertreterin Dr. Barbara Unterkofler und Altstadtverbands-Geschäftsführerin Dr. Sandra Woglar-Meyer eröffneten offiziell das zweitägige Fest am 10. Juni kurz vor 14 Uhr auf der großen Showbühne am Alten Markt. Mit dabei waren zahlreiche geladene Vertreter:innen aus der Stadtpolitik, Altstadtunternehmer:innen und gut gelaunte Stadtbesucher:innen. Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurden auch die fünf neuen Stationen der Kinder-Rätsel-App Space Dog vorgestellt. Am Alten Markt unterhalten die kleinen und großen Festivalbesucher:innen lustige Clowns sowie ein buntes Musik- und Theaterprogramm. Ein kreatives Spielprogramm garantiert viel Spaß, Bewegung und Aktion. Mitreißende Klänge aus Brass, Jazz, Swing, Funk, Schlager und Mundart-Pop bringen die Plätze und Gassen der linken Altstadt zum Klingen. Tipp: Abenteuerliche Stadtführungen für Familien stehen an beiden Veranstaltungstagen am Programm.

