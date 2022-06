Presse-Info: Neue App „FlowCyclo®“ ermöglicht erstmals die einfache Bestimmung des menstruellen Blutverlustes per Smartphone

Neue App: „FlowCyclo®“ ermöglicht erstmals die einfache Bestimmung des menstruellen Blutverlustes per Smartphone Die App ist CE-zertifiziert und die zugrunde liegende Methode zur Berechnung des menstruellen Blutverlustes wurde in klinischen Studien validiert. „FlowCyclo®“ soll auch das Bewusstsein für starke Menstruationsblutungen fördern. Im Durchschnitt ist jede dritte Frau im Laufe des Lebens von starken Menstruationsblutungen betroffen. Starke Menstruationsblutungen verursachen gesundheitliche Beschwerden und sind effektiv behandelbar.

Die neue, kostenfreie App „FlowCyclo®“ ist für alle Frauen geeignet, die sich intensiver mit ihrer Monatsblutung auseinandersetzen und ihren menstruellen Blutverlust während der Periode bestimmen möchten. Darüber hinaus möchte „FlowCyclo®“ das Bewusstsein für starke Menstruationsblutungen fördern, denn fast jede zweite Frau fühlt sich durch ihre Periode beeinträchtigt.[i] Schmerzhafte, häufige, starke oder lange Blutungen hindern die Betroffenen oft sogar daran, während ihrer Periode wie gewohnt am sozialen Leben teilzunehmen.

Die App, die in jedem gängigen App-Store (z.B. Google Play Store, iOS App Store) kostenfrei heruntergeladen werden kann, bietet dafür die folgenden Funktionen:

Die Erfassung und Dokumentation des täglichen Blutverlustes während der Periode, wobei die App kompatibel mit verschiedenen Monatshygieneartikeln gängiger Hersteller ist.

Die automatische Erstellung eines Berichts zum persönlichen Blutungsmuster, der mit der Frauenärztin/dem Frauenarzt geteilt werden kann.

Eine intuitive und kurzweilige Informationsvermittlung zur Menstruation im Allgemeinen und zu starken Monatsblutungen im Speziellen

Eine automatische Erinnerung an die täglichen Einträge in der App

Datenschutz: Den DSGVO-konformen Schutz der persönlichen Gesundheitsdaten

„FlowCyclo®“ bietet Frauen zwei Möglichkeiten, ihren Blutverlust während der Periode zu bestimmen. Zum einen die piktogrammbasierte Methode, bei der ein Piktogramm ausgewählt wird, das dem Aussehen des eigenen benutzten Monatshygieneartikels am ehesten entspricht, oder die Blutungstagebuch-Methode, bei der die wahrgenommene Blutungsintensität eingetragen wird. Auf diese Weise wird die Blutverlustmenge errechnet. Wenn der quantitative Indikator für starke Menstruationsblutungen – ein Blutverlust von mehr als 80 ml pro Zyklus – erreicht wird, informiert die App die Anwenderin und empfiehlt ihr, sich an eine Frauenärztin oder einen Frauenarzt zu wenden.

Die „FlowCyclo®“-App wurde von der auf medizinische Software spezialisierten Bayoocare GmbH in Kooperation mit der Bayer AG und der Jenapharm GmbH & Co. KG entwickelt. Die zugrunde liegende Methode zur Einschätzung des menstruellen Blutverlusts wurde von der britischen Keele-University zusammen mit der Bayer AG und der Jenapharm GmbH & Co. KG entwickelt sowie in von Bayer durchgeführten klinischen Studien validiert.

