Altstadtverband Salzburg - VIELKLANG: Ein Fest für Jung & Alt

Buntes VIELKLANG Flanierfestival-Programm am 10. und 11. Juni 2022 in der Salzburger Altstadt

VIELKLANG: Ein Fest für Jung & Alt

Buntes Flanierfestival-Programm für Familien: Die Salzburger Altstadt feiert am 10. und 11. Juni 2022 ein großes Fest mit Space Dog Polli und Picknick

In den malerischen Straßen, Gassen und Plätze der linken Altstadt liegt wieder viel Klang in der Luft. Der Altstadtverband Salzburg lädt zum zweiten Mal in diesem Sommer zum stimmungsvollen Flanierfestival VIELKLANG mit Familienfest ein. Am Freitag, 10. Juni von 14 bis 20 Uhr und Samstag, 11. Juni von 11 bis 20 Uhr, lautet das Motto „Musik & Performance & Spiel erleben“ und das bei freiem Eintritt. An sieben fixen und zahlreichen mobilen Spielstätten sowie einer Bühne am Alten Markt sorgen 18 Acts für Unterhaltung und Begeisterung bei kleinen und großen Stadtbesucher:innen. Mitreißende Klänge aus Brass, Jazz, Swing, Funk, Schlager und Mundart-Pop beleben vielerorts die Salzburger Altstadt. Das kreative Spielprogramm der Kinderfreunde am Alten Markt garantiert viel Spaß, Bewegung und Aktion. Tipp: Musikalisch-tänzerische VIELKLANG-Picknickshow am Mönchsberg beim Picknicktag der Salzburg AG Tourismus am 11. Juni 2022.

