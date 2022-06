DocLX-Eventreisen: Nachhaltigkeit wird großgeschrieben

DocLX-Eventreisen: Nachhaltigkeit wird großgeschrieben Mit klimafreundlichen Maßnahmen leistet die DocLX Holding aktuell einen großen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Der größte europäische Anbieter für Event-Reisen will bereits in wenigen Jahren CO2-neutral sein.

München (LCG) – In die Nacht hineintanzen, mit den besten Freunden am Strand entspannen und die Zeit seines Lebens haben? Das alles und noch mehr bieten jährlich die Events der DocLX Holding. Mit dem Lighthouse Festival in Kroatien und Südafrika sowie der Event-Abi-Reise X-BASH Croatia ist die Agentur von Alexander Knechtsberger Anbieter der größten Event-Reisen Europas. Neben Meeresrauschen, guten Vibes und ekstatischer Stimmung zeichnet die Veranstaltungen von DocLX jedoch auch ein verantwortungsbewusster Umgang mit Mensch und Umwelt aus. So hat das Unternehmen vor Kurzem nicht nur ein neues Sicherheits- und Präventionskonzept vorgestellt, sondern überzeugt nun auch mit klimaschonenden Maßnahmen.

„Als größter europäischer Anbieter für Event-Reisen war es uns schon immer ein Anliegen, das Engagement für den Klimawandel stetig zu erhöhen. Schließlich sollen zukünftig noch viele Generationen die Vision vom perfekten Urlaub teilen können. Unser Ziel ist es, in wenigen Jahren CO2-neutral zu sein – weshalb wir das Unternehmen aktuell wirtschaftlich so nachhaltig wie möglich ausbauen und ein mehrjähriges Programm zur CO2-Kompensation mit Blue Life starten“, so DocLX-Mastermind Alexander Knechtsberger.

DocLX Holding setzt auf klimafreundliche Maßnahmen

Fanden die Eventreisen von DocLX anfangs noch in der Türkei statt, wurde die Location vor einigen Jahren nach Poreč in Kroatien verlegt. Durch eine Kooperation mit der VALAMAR-Gruppe, der größten kroatischen Hotelkette, wird dem Unternehmen und seinen Gästen dort jährlich exklusiv eine ganze Halbinsel zur Verfügung gestellt. Was den CO2-Footprint der DocLX Holding drastisch reduziert hat. Denn nicht nur wurde VALAMAR Riviera von der „Financial Times“ diesjährig als eines der Unternehmen mit der größten Kernemissionsreduktion von 2015 bis 2020 gelistet und kann sich mit dem „Blue Flag“-Gütezeichen für Strandschutz und Nachhaltigkeit im Tourismus schmücken – auch verzichten mittlerweile 98 Prozent der X-BASH-Gäste auf eine Fluganreise und reisen stattdessen umweltfreundlich mit dem Bus oder in Fahrgemeinschaften an.

Um jedoch nicht nur bei der Anreise, sondern auch auf der Halbinsel den Fokus auf Nachhaltigkeit zu legen, wird vor Ort aus recyclebaren rePET-Bechern getrunken sowie der Fleischanteil an den Buffets reduziert. Die Dekomaterialien der Events können wiederverwertet werden – auch der Bühnenbau besteht aus lokalen Produkten, welche in Kroatien eingekauft werden. Zudem ist DocLX Partner der ARA (Altstoff Recycling Austria), wodurch der angesammelte Plastikmüll nach Österreich rückgeführt und wiederverwertet wird. Um zusätzlich auf einen rücksichtsvollen Umgang mit der Umwelt aufmerksam zu machen, ist ein „Trash Team“ für die Müllvermeidung im gesamten Areal verantwortlich. Geraucht wird mit Pocket-Aschenbechern, damit Zigaretten nicht am Strand oder im Meer landen. Und falls doch mal etwas liegen bleiben sollte, wird dies vom „Green Team“ aufgesammelt.

Über DocLX Holding

DocLX Holding ist Österreichs größte Full-Service-Agentur für B2C- und B2B-Events, Incentives, Festivals, Eventreisen und City-Card-Solutions mit Schwerpunkt auf Digitalisierung. Als strategischer Partner des WienTourismus verantwortet die Unternehmensgruppe den Vertrieb der Vienna City Card, Österreichs erfolgreichster Gästekarte. DocLX bietet eine europaweite digitale Systemlösung für City- und Region-Karten-Betreiber an. Zu den wichtigsten Eventproduktionen zählen X-Bash, Europas größte Event-Abi-Reise, das Lighthouse Festival in Kroatien und Südafrika, das Electronic Sports Festival und die Vermarktung des Erzbergrodeos. DocLX wurde 1991 von Alexander Knechtsberger gegründet, ist sowohl Mitglied bei Leitbetriebe Austria sowie im Event Marketing Board Austria (EMBA), war die erste TÜV-zertifizierte Agentur in Österreich und wurde mehrfach mit dem Austrian Event Award ausgezeichnet. Zur DocLX Holding mit Sitz im Wiener Innenstadtpalais Schönburg-Batthyány sind die Unternehmen DocLX Travel Events, DocLX Event Consulting, DocLX Yachting, DocLX Abistars mit Sitz in München (Deutschland), DocLX City Card Solutions, White Label Marketing und eSports Holding zugehörig. Weitere Informationen auf doclx.com und viennacitycard.at

