Presseinfo: fair-finance Vorsorgekasse wächst nachhaltig und mit Impact

fair-finance Vorsorgekasse wächst nachhaltig und mit Impact

Deutliches Wachstum bei verwaltetem Kundenvermögen, Fokus auf sozialen und ökologischen Mehrwert

Verwaltetes Kundenvermögen 2021: 898 Millionen Euro (+ 17 % im Vergleich zum Vorjahr)

Marktanteil 2021: 6,5 % (2020: 6,2 %)

Investmentstrategie: 100 % nachhaltig veranlagtes Vermögen mit Schwerpunkt auf sozialen und ökologischen Impact

Performance: 3,68 % im Jahr 2021, 3,34 % p.a. seit Gründung im Jahr 2010

Mit der Veröffentlichung ihres integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsberichts zieht die fair-finance Vorsorgekasse AG positiv Bilanz über ihre Geschäftsentwicklung. Der Fairnessbericht 2021 zeigt 898 Millionen Euro verwaltetes Kundenvermögen per Ende 2021. Mit der langfristigen Performance von 3,34 % seit Firmengründung im Jahr 2010 ist die fair-finance Vorsorgekasse Spitzenreiter im österreichischen Markt. Die Investmentstrategie orientiert sich ausschließlich an sozialen und ökologischen Kriterien mit dem Ziel einer nachhaltigen Verbesserung für Gesellschaft und Umwelt.

(Wien, 30. Mai 2022) Markus Zeilinger, Gründer der fair-finance Vorsorgekasse und als Social Entrepreneur ausgezeichnet, freut sich über den erfolgreichen Geschäftsverlauf: „Konsequent nachhaltige Veranlagung mit Fokus auf soziale und ökologische Verbesserung bei gleichzeitig guten Ergebnissen brachte uns eine deutliche Steigerung des verwalteten Kundenvermögens. Die Veranlagungsperformance betrug 3,68 %, das ist angesichts der schwierigen Marktumstände ein sehr gutes Ergebnis. Was mich besonders freut: Über einen längeren Zeitraum konnte die fair-finance Vorsorgekasse in der risikoadjustierten Performance deutlich mehr Ertrag als andere Vorsorgekassen erzielen.“

Mit einer Steigerung des verwalteten Vermögens auf 898 Millionen Euro (+ 17 % gegenüber 2020) erreichte die fair-finance Vorsorgekasse einen Marktanteil von 6,5 %. Die Zahl der Anspruchsberechtigten betrug Ende 2021 497.000, davon waren 215.000 aktive, also beitragspflichtige Anspruchsberechtigte.

Veranlagung mit Wirkung

Das treuhändig verwaltete Kapital wird gemäß einer eigenen nachhaltigen Veranlagungsrichtlinie entlang der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele sinnstiftend für Gesellschaft und Umwelt eingesetzt – direkt und mit unmittelbarer und messbarer Wirkung: in Mikrofinanz, nachhaltige Immobilien, Energiespeichertechnologien, Aufforstung oder Social Business. Markus Zeilinger: „Auch die Wirkung unserer Investments, der sogenannte Impact, nimmt laufend zu. So konnten wir 2021 mit dem von uns initiierten Impactfonds für Social Entrepreneure bereits sieben Beteiligungen eingehen und damit das Sozialunternehmertum in Österreich stärken. Mit fünf weiteren Beteiligungen, die derzeit geprüft werden, ist der erste österreichische Fonds dieser Ausrichtung ausinvestiert.“

Mit diesen Schwerpunkten nimmt die fair-finance Vorsorgekasse eine einzigartige Stellung unter Österreichs Vorsorgekassen ein. Das Prinzip der Fairness gilt als Leitidee über alle Geschäftsbereiche, vom Umgang mit Kund:innen und Mitarbeiter:innen bis zur Auswahl und Wirkung der Investments. Markus Zeilinger: „Es ist möglich, auf einer professionellen und soliden wirtschaftlichen Basis gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Das haben wir in den vergangenen elf Jahren bewiesen. Wir gehen davon aus, dass wir schon bald eine Milliarde Euro an Vorsorgevermögen sinnstiftend und wirkungsorientiert veranlagen werden.“

Veränderungen im Vorstandsteam

Im Management der fair-finance Vorsorgekasse AG kam es mit März 2022 zu folgenden Änderungen: Der bisherige Vorstandsvorsitzende und Gründer Markus Zeilinger schied aus dem Vorstand aus und konzentriert seine Tätigkeit auf die strategische Leitung und Weiterentwicklung der Sinnova Holding AG, der Eigentümerin der fair-finance Vorsorgekasse AG. Auch Vorstand Johannes Puhr wechselt als Geschäftsbereichsleiter in die Sinnova Holding AG. Das Vorstandsteam der fair-finance Vorsorgekasse besteht nunmehr aus Gabriele Feichter und Helmut Eichert.

Weitere Information zur fair-finance Vorsorgekasse finden sich im aktuellen Fairnessbericht 2021: https://www.fair-finance.at/aktueller-fairnessbericht

Über die fair-finance Vorsorgekasse

Die fair-finance Vorsorgekasse AG wurde 2010 von Markus Zeilinger gemeinsam mit einer Gruppe von Privatpersonen, der GLS Bank und der Concordia Versicherung in Wien gegründet. Ihre Vision: die Gelder des gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorgekassensystems in Österreich ausschließlich verantwortungsvoll und wirkungsorientiert zu veranlagen.

Die fair-finance Vorsorgekasse AG wurde in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet, u.a. als Österreichs einzige betriebliche Vorsorgekasse für ihren Impact mit dem M4C Money for Change Impact Award (Mercer und Institutional Money), als nachhaltigste und innovativste Vorsorgekasse (Börsianer) oder als Testsiegerin aller betrieblichen Vorsorgekassen (VKI-Verein für Konsumenteninformation). Sie ist außerdem Gründungsmitglied der Green Finance Alliance, einer im Mai 2022 gestarteten Initiative des österreichischen Klimaschutzministeriums, in der sich Finanzunternehmen freiwillig zu den Pariser Klimazielen verpflichten.

Die fair-finance Vorsorgekasse AG ist Teil der Sinnova Gruppe und verwaltet aktuell rund 900 Millionen Euro an Vermögen für knapp 500.000 Anwartschaftsberechtigte. Mit ihrer Performance erreicht sie im Mehrjahresvergleich ausgezeichnete Platzierungen unter Österreichs Vorsorgekassen und zeichnet sich durch eine vergleichsweise geringere Schwankungsbreite der Kursentwicklung aus. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die gebotene Mindestzinsgarantie von aktuell 0,5 % für 2021 und auch 2022.

Rückfragehinweis:

Mag. Rainer Ladentrog

Head of Marketing & Communications

fair-finance Vorsorgekasse AG

t: +43 1 405 71 71 – DW 200

ladentrog@fair-finance.at

www.fair-finance.at

Rückfragen & Kontakt:

*** MEDIACONTACT-PLUS-MAILING UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

Mag. Rainer Ladentrog Head of Marketing & Communications fair-finance Vorsorgekasse AG t: +43 1 405 71 71 – DW 200 ladentrog @ fair-finance.at www.fair-finance.at