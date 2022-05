Altstadtverband Salzburg - VIELKLANG Flanierfestival-Reigen eröffnet Altstadtsommer

Altstadtsommer ist eröffnet! VIELKLANG belebt am 27. und 28. Mai das Kaiviertel

Zum Auftakt des Flanierfestivals VIELKLANG fand am 27. Mai 2022 um 14:00 Uhr die Eröffnung am Kajetanerplatz des insgesamt achttägigen Veranstaltungsreigen zwischen Mai und September durch Bürgermeister DI Harald Preuner und Altstadtverbands-Geschäftsführerin Dr. Sandra Woglar-Meyer statt. Mit dabei waren zahlreiche geladene Vertreter:innen aus der Stadtpolitik, Altstadtunternehmer:innen, Kaiviertel-Bewohner:innen und Stadtbesucher:innen. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen verwandelte schon am ersten Tag das VIELKLANG-Festival das Kaiviertel in eine Wohlfühl-Flanierzone. Am Freitag noch bis 21 Uhr und am Samstag ab 11 bis 21 Uhr sorgen sieben vorwiegend österreichische Musik&Performance-Formationen in den Gassen und Plätze rund um die Kaigasse für gute Stimmung und lassen Bummeln, Shoppen oder einen Besuch der zahlreichen Terrassencafés sowie Gast- und Schanigärten zum Erlebnis werden. Tipp für Interessierte: Eine Architektur- und Stadtentwicklungs-Führung durch das Kaiviertel steht an beiden Veranstaltungstagen am Programm.

