Altstadtverband Salzburg - Viel Klang liegt in der Luft

Flanierfestival VIELKLANG belebt am 27. und 28. Mai 2022 das Kaiviertel

Viel Klang liegt in der Luft

Auftakt des Flanierfestivals VIELKLANG am 27. und 28. Mai belebt die Gassen und Plätze des Kaiviertels. VIELKLANG ist ein Zwischenschritt, der zur Neuausrichtung der Altstadt-Feste dient.

Ab 27. Mai 2022 verwandelt das Flanierfestival VIELKLANG an vier Wochenenden im Frühjahr und Sommer die Straßen, Gassen und Plätze links und rechts der Salzach zu mobilen Spielstätten. Aufgrund der pandemiebedingten Planungsunsicherheit setzt der Altstadtverband Salzburg im Veranstaltungssommer 2022 auf das bewährte und flexible VIELKLANG Musik & Performance-Konzept, das bereits letztes Jahr in der Altstadt für gute Stimmung bei Einheimischen und Stadt-besucher:innen sowie bei den lokalen Handels- und Gastronomiebetrieben sorgte. Der Altstadtverband und die verantwortlichen Stadtviertel-Vertreter:innen sind sich einig, dass auf dem VIELKLANG-Veranstaltungskonzept die Neuausrichtung der Altstadtfeste basieren sollte. Das neue Format fügt sich gut in die räumlichen Gegebenheiten der Altstadt und ist ausbaufähig. Der VIELKLANG 2022 ist ein Zwischenschritt zur nachhaltigen Transformation der zukünftigen Altstadtfeste.

