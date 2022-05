PA: Das Spirituosenfestival „About Drinks“ feiert Graz-Premiere

Das Spirituosenfestival „About Drinks“ feiert Graz-Premiere Im Ambiente der Grazer Seifenfabrik laden internationale sowie heimische Spirituosenhersteller:innen am 17. und 18. Juni 2022 erstmals zum Verkosten, Entdecken und Genießen ein – inklusive Live-DJ und Food-Area. Tickets sind ab sofort erhältlich.

(Graz, 18. Mai 2022) Für Liebhaber:innen von Rum, Whisky, Gin und anderen hochprozentigen Spirituosen hat Graz ab heuer ein neues Event-Highlight zu bieten: Als erstes Spirituosenfestival kombiniert „About Drinks“ die Verkostung edler Genussprodukte mit einem Live-DJ und einer ausgedehnten Food&Chill-Area im Garten der denkmalgeschützten Seifenfabrik. Eine begrenzte Besucher:innen-Anzahl und vordefinierte Zeitslots garantieren, dass alle auf ihre Kosten kommen und ausreichend Kapazitäten vorhanden sind, um sich durch die favorisierten liquiden Köstlichkeiten zu kosten. Tickets sind ab sofort erhältlich.



In die Welt der Spirituosen eintauchen

Heimische und internationale Produzent:innen und Barkeeper:innen präsentieren an stilvollen Holz-Ständen ein breites Spektrum an hochwertigen Spirituosen – sowohl für den geschulten als auch den untrainierten Gaumen. Neben dem Verkosten selbst können interessierte Besucher:innen auch ihren Wissensdurst stillen. Was unterscheidet Rum aus Antigua von einem aus Barbados? Welches Tonic bringt Gin am besten zum Sprudeln? Was haben Sherryfässer mit Rum zu tun? About Drinks präsentiert die Must-haves der angesagtesten Bars weltweit und die Trends von morgen.



Außergewöhnliches Ticketkonzept: Fixe Zeitslots mit begrenzten Besucher:innen

Um überfüllte Stände und Wartezeiten zu vermeiden, können Tickets nur für vordefinierte Zeit-Slots von rund vier Stunden erworben werden. Der Gartenbereich mit dem Food&Chill-Bereich kann durchgängig, sprich auch vor und nach dem Zeit-Slot, genutzt werden. Das Ticket beinhaltet den Eintritt auf das Gelände und drei Verkostungsgutscheine für je einen Stand. Neben Einzelkarten werden auch Gruppentickets mit einer 5+1-Aktion angeboten: Werden 5 Karten gekauft, erhält man eine kostenfrei dazu.

Vorverkaufstickets sind online unter www.about-drinks.at/tickets erhältlich sowie in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen.

Weitere Informationen:

Website: www.about-drinks.at

Facebook: www.facebook.com/about.drinks.graz

Instagram: www.instagram.com/about.drinks.graz



Medieninfos und weitere honorarfreie druckfähige Fotos:

www.about-drinks.at/galerie

www.about-drinks.at/presse

Fotos: © Alexander Felten (im Dateinamen der Fotos enthalten)

