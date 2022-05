LG PRÄSENTIERT SEINE LEBENSVERBESSERNDE DISPLAY-TECHNOLOGIE AUF DER DIESES JAHR ENDLICH WIEDER STATTFINDENDEN ISE

Die eindrucksvollen Lösungen des Unternehmens zeigen Bildqualität auf höchstem Niveau und bieten zusätzlichen Komfort, der das Alltagsgeschäft der Menschen reibungslos gestaltet

Seoul/Zürich, 10. Mai 2022 — LG Electronics (LG) stellt auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2022 in Barcelona seine bahnbrechende Technologie für Informationsdisplays vor, und die Vorfreude auf die Messe wächst nach ihrer zweijährigen Pause. Auf der diesjährigen ISE wirbt LG für das Thema Move Daily Life Forward, das auf dem Slogan Innovation for a Better Life des Unternehmens aufbaut. Von Transparent OLED Signage über Micro LED bis hin zu kompletten LED-Signage-Produkten wird LG seine neuesten Geschäftslösungen vorstellen, welche Digital Signage-Lösungen mit nützlichen Anwendungstools kombinieren. Dadurch wird die Kommunikation nach der Pandemie verbessert und die Grenzen unseres Lebens erweitert.

Da die Menschen immer mehr Zeit zu Hause verbringen, finden die Aktivitäten, die normalerweise draussen stattfinden, immer mehr bequem von zu Hause aus statt. Die Verbraucher gehen jetzt online arbeiten (Stichwort Home Office), besuchen Kurse, nehmen Arzttermine wahr und gehen ihren Hobbys von daheim aus nach. Im Einklang mit diesem Trend stellt LG die Produkte LG MAGNIT und LG One:Quick Flex vor. Beide nutzen das Know-how des Unternehmens im Bereich kommerzieller Displays, um Home-Displays der nächsten Generation zu entwickeln.

LG MAGNIT, das seit seinem Debüt im Jahr 2020 bereits in mehreren kommerziellen Bereichen Einzug gehalten hat, zielt nun darauf ab, das Premium-Heimkino neu zu definieren, indem es ein Seherlebnis der Spitzenklasse, ein ästhetisch ansprechendes Design und einen gigantischen 136-Zoll-Bildschirm mit 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) bietet. Die atemberaubende Bildqualität, die durch mehrere Millionen selbstemittierende LED-Pixel erzeugt wird, ermöglicht es den Nutzern, ihre Lieblingsfilme, Fernsehsendungen, Sportereignisse und Kunstwerke in Ruhe zu Hause zu geniessen. Um das Ansehen von Inhalten noch einfacher und angenehmer zu gestalten, sind verschiedene beliebte Streaming-Apps über die webOS 6.0 Smart-TV-Plattform von LG zugänglich. In Verbindung mit dem Flaggschiff-Lautsprecher Beolab 90 von Bang & Olufsen bietet LG MAGNIT zudem ein noch intensiveres Heimkinoerlebnis.

Der One:Quick Flex ist eine weitere innovative Lösung, die das Home Entertainment verändert. Das All-in-One-Display kombiniert ein integriertes Mikrofon, eine Kamera und Lautsprecher mit einem 43-Zoll-Bildschirm mit 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) und einem optionalen beweglichen Ständer. Mit seinem einfachen Touch-Setup und dem benutzerfreundlichen Windows-Betriebssystem eignet es sich nicht nur für Home Office, sondern auch für Fernunterricht, Videokonferenzen, Fernschulungen und Unterhaltung. Das grössere 55-Zoll-Gerät One:Quick Works, welches integrierte Touch-Funktionen mit intuitiven Videokonferenz-Tools kombiniert, ist insbesondere in Bildungs- und Unternehmensumgebungen sehr beliebt. Grund hierfür ist seine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, welche es zugleich mehreren Nutzern ermöglicht, gemeinsam eine Videokonferenz-Schaltung herzustellen und sich zusammen in die Arbeit oder in den Unterricht zu stürzen.

Am anderen Ende des Spektrums wird Transparent OLED an Glaswänden von exklusiven Büroräumen von Führungskräften angebracht, um helle und futuristische Bilder und nützliche Besprechungswerkzeuge zu schaffen. Transparent OLED wird auch im Verkehrswesen als Werbe- oder Informationsdisplays in Bahnhöfen eingesetzt. Sogar in Museen hat es Einzug gehalten, wo es die Besucher an der Tür begrüsst und Objekte mit Kontext überlagert, um ein aussergewöhnliches Erlebnis zu schaffen. Transparente OLED-Touch-Displays haben auch als interaktive Displays an Popularität gewonnen.

Das mit dem Technology and Engineering Award ausgezeichnete 65-Zoll-UltraFine™ Display OLED Pro wurde speziell für Studioprofis entwickelt. Es unterstützt professionelle Schnittstellen wie SDI und SFP und kann die ursprüngliche, hochwertige Auflösung der Quelle wiedergeben, ohne sie zu verkleinern. Das UltraFine Display OLED Pro erfüllt die Eyesafe-Standards und schützt die Augen von Bildbearbeitern, die unzählige Stunden hinter einem Bildschirm verbringen, vor blauem Licht. LG UltraFine OLED Pro kann sowohl in Postproduktionsfirmen als auch in OTT-Unternehmen bei der Vorführung eingesetzt werden.

LG stellt ausserdem mehrere Innovationen für betriebskritische Unternehmensbereiche vor. Das hochauflösende und rahmenlose Design des Fine-Pitch LED zeigt jedes noch so kleine Detail klar und deutlich an, während der rahmenlose 54-Zoll-LED-Bloc es den Kunden ermöglicht, ihn wie ein 55-Zoll-LCD-Videowand-Display zu verwenden und einfach zu installieren – er passt sogar in die Halterungen bestehender LCD-Videowand-Modelle.* Diese Eigenschaften haben diese Produkte in Kontrollräumen von Unternehmen, Auditorien und virtuellen Klassenzimmern nützlich gemacht.

Im Einzelhandel bietet LGs Content Management Solution, SuperSign QSR, den Kunden ein dynamisches Menü-Board, während es hinter den Kulissen das Küchenanzeigesystem optimiert und in ein Point-of-Sale-System integriert werden kann. Ein weiteres Produkt für die Interaktion mit Kunden im Aussenbereich ist das 21,5-Zoll-Touch-Display mit hoher Helligkeit. Ob an einem Drive-Thru-Kiosk, einer Zapfsäule oder einer Ladestation für Elektrofahrzeuge, dieses langlebige Signage-Produkt ist nützlich, da es rauen Wetterbedingungen und Staub standhält und mit seiner Helligkeit die Informationen ideal lesbar macht.

Inmitten all der branchenübergreifenden Synergien stellt LG auch Cloud-Lösungen vor, die speziell für bestimmte Branchen oder Anwendungsfälle entwickelt wurden. So wurde beispielsweise Pro:Centric Cloud entwickelt, um das Management im Gastgewerbe zu verändern. So wird das flexible und intuitive Content-Management-System von LG für das Gastgewerbe über eine Cloud-basierte Architektur auf mehrere Häuser ausgeweitet. Jetzt können Hotels personalisierte Dienstleistungen anbieten, eine konsistente Bildgebung pflegen und Verhaltensdaten über mehrere Niederlassungen hinweg sammeln, alles zentral an einem Ort.

«Wir freuen uns darauf, auf der diesjährigen ISE die lebensverbessernden Lösungen vorzustellen, die wir entwickelt haben, um das Leben der Menschen zu optimieren. Unsere scharfen und nahtlosen Bilder stechen besonders in einer überfüllten Umgebung wie dieser hervor, und darüber hinaus schaffen unsere vertikalen Lösungen neue Möglichkeiten», erklärte Paik Ki-mun, Senior Vice President und Leiter der Information Display Business Unit der LG Electronics Business Solutions Company. «Wir finden neue Wege, um es einfacher zu machen, einen positiven Einfluss auszuüben, egal in welchem Bereich.»

Diese revolutionären Geschäftslösungen werden vom 10. bis 13. Mai 2022 in Halle 3 der Gran Via der Fira Barcelona zu sehen sein. Für diejenigen, die nicht physisch an der ISE teilnehmen können, hat LG eine spezielle ISE-Webpräsenz unter https://www.lg-informationdisplay.com/ise2022 eingerichtet, die Videos der einzelnen Bereiche enthält und Inhalte zeigt, die während der Veranstaltung live hinzugefügt werden.

* 54-Zoll-LED-Bloc kann mit VESA-Wandhalterung (600×400) und Schrauben installiert werden.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics ist ein globaler Innovator in den Bereichen Technologie und Konsumgüter mit einer Präsenz in fast allen Ländern der Welt und mehr als 75‘000 Mitarbeitenden. LG besteht aus vier Unternehmen – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions und Business Solutions. Mit einem weltweiten Umsatz von 63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ist LG ein führender Hersteller einer breiten Produktpalette – von Fernsehern, Haushaltsgeräten und Monitoren bis hin zu Digital Signage, Servicerobotern und Fahrzeugkomponenten. LG ist auch für seine Premium-Marken LG SIGNATURE und LG ThinQ bekannt, die mit den LG-eigenen Technologien zur künstlichen Intelligenz ausgestattet sind. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lgnewsroom.com.

Über LG Electronics Deutschland GmbH – Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz

Die Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz ist mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte vertreten. Die Zweigniederlassung wurde 2009 gegründet und beschäftigt heute rund 20 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics in der Schweiz finden Sie unter www.lg.com/ch_de.

Über LG Electronics Business Solutions Company

Die LG Business Solutions Company ist ein zuverlässiger Partner, der innovative Produkte und Lösungen für verschiedene Branchen weltweit anbietet. Mit einem Portfolio einzigartiger Angebote, das von branchenführenden OLED- und LED-Beschilderungen bis hin zu hocheffizienten Solarlösungen reicht, ist LG bei Kunden auf der ganzen Welt ein respektierter Name. Die IT-Lösungen von LG umfassen Business-Monitore, Laptops, Projektoren, Cloud-Geräte, medizinische Displays und kommerzielle Roboter, die alle darauf ausgelegt sind, die Arbeitseffizienz zu maximieren und dem Kunden einen hohen Mehrwert zu bieten. Mehr über die Business-Lösungen von LG finden Sie unter www.LG.com/b2b.

