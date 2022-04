Altstadtverband Salzburg - Kulinarik-Festival eat&meet 2022

Let’s eat&MEET again! 6. bis 22. Mai 2022 in der Salzburger Altstadt

Essen.Trinken.Genießen.Treffen. stehen auf dem Programm beim Kulinarik-Festival eat&meet 2022 in der Salzburger Altstadt.

Nach zweijähriger coronabedingter Pause lädt das Kulinarik-Festival eat&meet vom 6. bis 22. Mai 2022 zu über 100 Veranstaltungen in die Salzburger Altstadt ein. Rund 50 Gastronomie-Partnerbetriebe bitten ihre Gäste an siebzehn Veranstaltungstagen zu Tisch und sorgen mit viel Kreativität für einzigartige kulinarische Abenteuer inmitten der Stadt. Im Mittelpunkt des diesjährigen Gourmetfestivals stehen neben den selbstverständlichen Freuden für den Gaumen das „Come together again“, die Begegnung und der kreative Austausch in geselliger Runde. Veranstaltet und organisiert wird das „Fest für alle Sinne“ von der Altstadt Salzburg Marketing GmbH.

