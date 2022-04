haki Philosophie bei den "haki" Treatment Tagen! im Falkensteiner Schlosshotel Velden

Loslassen und Kraft tanken Tiefenentspannt bei den haki Treatment-Tagen im Falkensteiner Schlosshotel Velden Harald Kitz, Weltwasserbotschafter und Entwickler der haki Philosophie, eine Behandlungsmethode speziell für kopflastige Menschen, entführt vom 18. bis 22. April die Gäste des Schlosshotels Velden in eine Welt der Tiefenentspannung und ganzheitlichen Entlastung des Körpers.

Harald Kitz, verbindet mit der haki Methode körperliche und geistige Leistungsfähigkeit auf eine einzigartige Weise. Seine Vision lautet “Stärken zu stärken”. Kitz spricht damit vor allem kopflastige Menschen von heute an, die unter stressbedingten Symptomen leiden. Dazu zählen Verspannungen, Konzentrationsbeschwerden, Kopfschmerzen, Burnout, Ermüdungserscheinungen, Verlust der Lebensfreude oder der Sinnlichkeit.

Bei den Behandlungen wird mittels Berührung und Dehnung schonend Druck und Spannung aus dem Köper abgeleitet. Der Kopf lässt los und Rücken, Schultern sowie der Nacken entspannen sich umgehend. Bereits nach einer Behandlung gewinnt der gesamte Körper an Kraft und fühlt sich rundum erneuert an.

Der gebürtige Kärntner und Entwickler der haki-Philosophie, arbeitet seit über 15 Jahren international als Ausbilder und Business-Coach und wurde vielfach ausgezeichnet. Auch die Therapeut_innen im Schlosshotel Velden wurden von ihm auf die Treatments eingeschult und werden diese auch nach der haki-Woche anbieten.

Zum Element Wasser spürt Kitz eine besondere Verbundenheit. Bereits 2018 wurde er von Papst Franziskus zum Weltwasserbotschafter ernannt. Und auch bei seinen Behandlungen baut er auf die heilende Kraft des Wassers. Bei der haki Flow Behandlung wird der Körper im 32 Grad warmen Wasser gezogen, gedehnt, gespürt und wahrgenommen. Neben Schultern, Nacken und Kopf werden auch die Wirbelsäule und das Becken in Dehnung und Rotation gebracht. Kopf und Körper kommen umgehend in einen pränatalen Entspannungszustand.

Wasser bildet auch die Symbiose zwischen haki und dem Falkensteiner Schlosshotel Velden. Nicht nur der Wörthersee mit seiner wunderschönen Farbe und der hohen Wasserqualität hat Einfluss auf das Haus und seine Gäste. Auch im eigenen Acquapura Spa findet sich das Thema Wasser bei zahlreichen Treatments wieder.

Für alle, die haki lieber an Land ausprobieren möchten: Alle Behandlungen können auch auf der Massageliege, im Dampfbad oder in der Natur durchgeführt und einzeln oder in der Gruppe gebucht werden. In jedem Fall steigern die Treatments sofort die körperliche und geistige Kraft und hinterlassen ein Gefühl der Leichtigkeit im Körper.

Kitz4kids Treatment

An Stress und Verkopfung leiden nicht nur Erwachsene. Gerade Kinder werden in puncto Stressbewältigung oft übersehen. Das Kitz4kids Treatment, das exklusiv für die Kooperation mit dem Schlosshotel entwickelt wurde, setzt genau hier an. Nach dem Motto „gesunder Körper, glückliche Kinder” hilft die haki Methode auch den Jüngsten ganzheitlich zu entspannen und loszulassen. Der Fokus der Behandlung liegt hier auf Rücken und Nacken sowie dem „Playstation Handgelenk“. Die Behandlung dauert 25 Minuten und ist für Kinder zwischen 8 und 14 Jahre geeignet.

Good to know: Von 17. Mai bis 21. Mai finden die haki Treatment Tage mit Harald Kitz im Falkensteiner Hotel und Spa Jesolo statt.

