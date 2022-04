Leistbares Wohnen in Mäder und Dornbirn (clavis-Medieninformation, 6.4.2022)

Leistbares Wohnen in Mäder und Dornbirn

Rhomberg Bau baut wieder für die Alpenländische: Für ein attraktives Wohnprojekt in Mäder fahren in Kürze die Bagger auf. Fast zeitgleich konnten in Dornbirn die Schlüssel für 33 fertiggestellte Wohnungen übergeben werden.



Dornbirn/Mäder/Feldkirch/Bregenz, 6. April 2022 – Seit nunmehr fast 30 Jahren setzen die Alpenländische Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft (AGW) und Rhomberg Bau mit Innovation und hoher Ausführungsqualität Maßstäbe bei der Schaffung von leistbarem Wohnraum. „Angesichts der anhaltenden Verteuerung von Wohnen und steigenden Energiekosten gewinnt unser gemeinsames Engagement weiter an Bedeutung“, betont Alexandra Schalegg. Entsprechend groß ist die Freude der Prokuristin bei der Alpenländischen, dass sich auf ihren Baustellen im Land gerade einiges tut.



In Mäder feierten Bauherrin und Generalunternehmen am 5. April zusammen den Spatenstich für ein kleines, feines Wohnbauprojekt. Im Gartenweg werden in den kommenden Monaten zwei Gebäude vorwiegend in Holzbauweise mit Holzfassade errichtet: ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen sowie eine Reihenhausanlage mit sechs zweigeschossigen Maisonettewohnungen. Christian Jauk, Geschäftsbereichsleiter „GU Wohnbau“ bei Rhomberg, streicht dabei vor allem die klimaschonende Energieversorgung hervor: „Als Heizsystem kommt eine Erdwärmepumpe zum Einsatz, auch eine Photovoltaikanlage ist geplant.“ Zu allen Wohnungen gehören Balkone beziehungsweise Terrassen.



Im Außenbereich werden ebenfalls Akzente gesetzt. Ein von Landschaftsplanern entwickeltes Freiraumkonzept sieht einen Erlebnisgarten mit großem Spielplatz vor, die Dachflächen werden begrünt. Zwei Carports bieten je sechs überdachte Stellplätze. Den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern stehen unter anderem ein Gemeinschaftsraum, Kellerräume, ein Trockenraum sowie ein Fahrradraum zur Verfügung.



Schlüsselübergabe in Dornbirn

Nur wenige Kilometer entfernt in Dornbirn Stiglingen werden 33 Wohnungen bereits mit Leben erfüllt. Im Beisein von Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, Stadtrat Christoph Waibel sowie den Architekten Manfred Koller und Helmut Kuëss hießen die Alpenländische und Rhomberg Bau am 22. März bei strahlendem Sonnenschein die Mieterinnen und Mieter in ihrem neuen Zuhause willkommen.



Auch bei diesem Projekt im Stadtteil Haselstauden ist die Alpenländische ihrer Philosophie treu geblieben, leistbares Wohnen verbunden mit Komfort und Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Die drei Baukörper in Massivbauweise mit Holzfassade verfügen über eine gut gedämmte Gebäudehülle. Darüber hinaus sorgt eine kontrollierte Be- und Entlüftung für ein angenehmes Wohnklima. Neben einem Gemeinschaftsraum gibt es unter anderem zwei Fahrradräume, Kellerabteile sowie einen Carport mit Platz für zwölf PKW.



Die Wohnanlage Stiglingen ist ein weiterer Beleg für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Alpenländischen und Rhomberg Bau. Und es werden wohl noch viele weitere gemeinsame Projekte folgen, ist Alexandra Schalegg überzeugt: „Bei Rhomberg wissen wir unsere Bauvorhaben in guten Händen – vom Spatenstich bis zum Einzug.“



Fact Box WA Gartenweg, Mäder

Bauherr: Alpenländische, Feldkirch

Generalunternehmer: Rhomberg Bau GmbH, Bregenz

Anzahl Baukörper: 2

Anzahl Etagen: EG+2

Wohnnutzfläche: 1 107 m2

Anzahl Wohneinheiten: 12, davon 6 zweigeschossige Maisonette-Wohnungen

Besonderheiten: Erdwärmepumpe mit PV-Anlage, begrünte Dachflächen, Freiraumkonzept mit Erlebnisgarten



Fact Box WA Stiglingen 37, 39 und 41, Dornbirn

Bauherr: Alpenländische, Feldkirch

Generalunternehmer: Rhomberg Bau GmbH, Bregenz

Architekt: ArGe Architekten Kuëss + Koller, Bregenz

Anzahl Baukörper: 3

Anzahl Etagen: EG+3

Grundstücksgröße: 4 643 m2

Wohnnutzfläche: 2 466 m2

Anzahl Wohneinheiten: 33 (8 Zwei-, 17 Drei- und 8 Vierzimmerwohnungen)

Energieversorgung: Solaranlage mit Be- und Entlüftungsanlage, Einsatz

passivhaustauglicher Komponenten, Heizung mit Gas.



Über die Alpenländische:

Seit mehr als acht Jahrzehnten entwickelt und realisiert die Alpenländische Wohn- und Geschäftsprojekte in Tirol und Vorarlberg. Sie setzt neue Maßstäbe für attraktiven, erschwinglichen und bewohnerfreundlichen Wohnbau. Ihre bewiesene Seriosität macht sie zu einem der erfolgreichsten gemeinnützigen Bauträger in Westösterreich und einem zuverlässigen Partner für Gemeinden und Städte. Die Alpenländische wird immer neue Herausforderungen suchen und sich diesen auch stellen. Dieses Bemühen fand durch die Verleihung diverser Auszeichnungen, zum Beispiel nationale und internationale Energiesparpreise, dem Vorarlberger Bauherrenpreis für Althaussanierung usw. Anerkennung. Aufgrund ihres gemeinnützigen Auftrages übernimmt die Alpenländische gerne die Verantwortung, für ihre Kunden „Heimstätten“ zum Wohlfühlen mit stabilen und langfristig kalkulierbaren Preisen zu schaffen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.alpenlaendische.at.



Mit Blick aufs Ganze: Rhomberg Bau

Rhomberg Bau ist als Komplettanbieter im Bau tätig. Der eigentümergeführte Familienbetrieb mit Hauptsitz in Bregenz, Vorarlberg, verfügt über Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt ca. 800 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete das Unternehmen rund 345 Mio. Euro.



Das 1886 gegründete Traditionsunternehmen bietet Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden – von der Ressourcengewinnung und die Projektentwicklung über die Errichtung sowie den Betrieb bis hin zu Rück-, Um- und Neubau. Dafür setzt Rhomberg Bau auf die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung, auf Kreislaufwirtschaft und den regenerativen Einsatz von Ressourcen sowie auf Partnerschaften.



Weitere Informationen finden Sie unter www.rhomberg.com.





