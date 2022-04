Ausschreibung 2. Immunis Sponsorship for Young Science gestartet: Szabo-Scandic und Next Generation Immunologists NGI fördern Immunologieforschung

Ausschreibung 2. Immunis Sponsorship for Young Science gestartet Zwei Nachwuchstalente werden derzeit von Szabo-Scandic im Rahmen des Immunis Sponsorship for Young Science, kurz Immunis, gefördert. Jetzt startet die neue Runde. Medizinproduktespezialist Szabo-Scandic und NGI als Nachwuchsorganisation der Österreichischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie junge Wissenschafter/-innen schreiben den Immunis 2022 aus. Die Forschungsförderung von insgesamt 7.500 Euro wird in Geld- und Sachleistungen ausbezahlt. Anmeldung ist ab sofort bis zum 30. Juni 2022 möglich.

Mit Sarah Spöck von der Medizinischen Universität Innsbruck und Mustapha Jaiteh vom CeMM Wien kürte die Fachjury der NGI im November 2021 zwei würdige Preisträger/-innen für den ersten Immunis Sponsorship for Young Science. Insgesamt hatten sich mehr als 30 Dissertant/-innen aus ganz Österreich mit ihren Forschungsprojekten beworben. Sarah Spöck gewann mit ihrem Projekt zum Einfluss der epigenetischen TET Enzyme auf das Immunsystem den Immunis 2021, Mustapha Jaiteh holte sich mit seiner Arbeit zum Immungedächtnis von Strukturzellen den Anerkennungspreis. „Die hohe Zahl, aber vor allem die Qualität der Arbeiten zeigt deutlich, wie groß der Bedarf ist, Forschungsneulinge im Bereich der Immunologie, Allergologie und Vakzinologie zu unterstützen und zu fördern“, sagt Katja Knapp, Präsidentin der NGI und selbst Forscherin. Günter Schleinzer von Szabo-Scandic betont: „Wir von Szabo-Scandic verstehen uns als Partner für die Forschung und wollen mit den Geld- und Sachpreisen dazu beitragen, dass junge Menschen eine Karriere in der Forschung wagen.“

Dissertant/-innen gesucht

Teilnehmen können Dissertant/-innen aus den Fächern der sogenannten Life Science Studien, also Humanmedizin, Veterinärmedizin, Biologie, Bioinformatik, Biotechnologie, Biochemie und verwandter Fächer mit einem Forschungsthema aus dem Bereich der Immunologie, Allergologie oder Vakzinologie. Eine unabhängige Fachjury der NGI nominiert die beiden besten Projekt. Insgesamt beträgt die Forschungsförderung 7.500 Euro - in Geld- und Sachpreisen.

Die Preisträger/-innen 2021

Immunis Preisträgerin Sarah Spöck geht in ihrem Forschungsprojekt davon aus, dass die epigenetischen TET-Enzyme TET2 und TET3 die Entstehung von Autoimmunerkrankungen, insbesondere der autoimmunen lymphoproliferativen Erkrankung (ALPS) verhindern können. „Meine Arbeit soll helfen die molekulare Basis von autoimmunen Lymphproliferationen zu entschlüsseln und die Schwachstellen eines TET-Funktionsverlustes identifizieren. Ich möchte damit den Grundstein für eine mögliche Therapie legen“, beschreibt Sarah Spöck das Ziel ihres Forschungsprojekts. Mit Hilfe von Szabo-Scandic wird nicht nur die Forscherin selbst gefördert, es können notwendige Geräte und Forschungsmaterialien angeschafft werden.

Der Anerkennungspreis ging an Mustapha Jaiteh für seine Arbeit über das Immungedächtnis von Strukturzellen. Der 28-Jährige hat seinen Master an der London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), UK gemacht und arbeitet seit Jänner 2021 am CeMM (Research Centre for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences) in Wien an seiner Doktorarbeit.

Anmeldungsmodalitäten

Szabo-Scandic und NGI freuen sich, mit dem Immunis Sponsorship for Young einen aktiven Beitrag zur Forschungsförderung zu leisten. Die Bewerbung für den Immunis 2022 ist ab sofort unter www.sz-sc.com/immunis22 möglich. Einreichschluss ist der 30. Juni 2022.

Video zu den Projekten

