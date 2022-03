HOTEL VILLA HONEGG*****s - GENUSS DER SUPERLATIVE

Einzigartige Erholung hoch über dem Vierwaldstättersee

Im Herzen der Schweiz, hoch über dem Vierwaldstättersee, befindet sich das einzigartige 5-Sterne Superior Hotel Villa Honegg. In dieser einmaligen Lage finden Gäste Erholung und Privatsphäre auf höchstem Niveau. 1905 wurde das traditionsreiche Hotel erbaut und 2011 nach einer Gesamtrenovation neu eröffnet. Auszeichnungen in den Kategorien „Design- & Lifestyle-Hotel“, „Business-Hotel“, „Seminar-Hotel“ und „Wellness I“ sprechen für Schweizer Premium Qualität.



Als anspruchsvolles Resort mit 23 hochwertig ausgestatteten Zimmern und einem exzellenten Serviceteam steht das Hotel für Einmaligkeit, Ruhe und Entspannung. Die individuell eingerichteten Zimmer stehen für höchsten Wohnkomfort, verbunden mit einem atemberaubendem Panoramablick auf die Schweizer Bergwelt. Bei der Ausstattung wurde besonderen Wert auf die Verwendung von natürlichen Materialien und regionalem Design gelegt. Der 34 Grad warme Außenpool, mit Blick auf die Klewenalp und den Vierwaldstättersee, verspricht Wohlfühlmomente pur. Hier fällt es leicht abzuschalten und Kraft zu tanken. Sportbegeisterten ermöglicht der exklusiv ausgestattete Fitnessraum vielfältige Angebote, die von Ausdauer-, Kreislauf und Kraftgeräten über Power Plate und Kinesis Gymnastikgeräten reichen. Außergewöhnliches Ambiente und Gemütlichkeit bestimmen die Spa-Landschaft, welche zu einer der schönsten Wellness Oasen der Schweiz zählt. Von finnischer Sauna über moderne Wellnessliegen bis hin zu individuell abgestimmten Beautybehandlungen- hier ist für jeden Gast das Passende dabei.



Kulinarische Feinschmecker werden auf Gault-Millau Punkte-Niveau verwöhnt. Das kreative Küchenteam serviert Gästen erstklassige Gerichte aus regionalen und saisonalen Zutaten, die mit höchsten Qualitätsansprüchen produziert werden oder aus dem hoteleigenen Garten stammen. Ob à la carte Frühstück, Mittagessen mit einmaliger Aussicht oder ein unvergessliches Abendessen - exquisite Gourmetkreationen und exzellente Weine stehen im Boutique Hotel Villa Honegg täglich auf dem Menüplan. Die libanesische Küche verleiht zudem einen internationalen Akzent. Im stilvoll und elegant eingerichteten Restaurant oder auf der beeindruckenden Sonnenterrasse lassen sich geschmackvolle Köstlichkeiten in einem unvergesslichem Ambiente geniessen. Ein besonderes Highlight ist der Hotel Villa Honegg Honig, welcher in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Imker hergestellt wird. Die Bienen werden auf dem Hotelgelände gehalten und tragen so maßgeblich zum Ökosystem auf der Honegg bei. Der geschmackvolle Honig wird an der Rezeption verkauft oder in Speisen und Getränke eingearbeitet. Im Honegg Stübli wird die kulinarische Tradition der Schweiz durch und durch zelebriert. Von Ende Oktober bis Ende März kann bei entspannter Atmosphäre getrunken, geplaudert und gespeist werden. Käse,- und Trüffel Fondue oder Fondue Chinoise gelten als beliebte Spezialitäten für ein gemütliches Beisammensein. Das elegante Kaminzimmer hält eine exquisite Auswahl an Zigarren und auserlesenen Digestifs bereit und im Salon laden edle Sitzgelegenheiten zum gemütlichen Verweilen ein. Für Privatsphäre sorgt das hauseigene Privat Kino. Es bietet Platz für 20 Personen und kann auf Voranmeldung auch privat reserviert werden. So kann der Abend ent- spannt seinen Ausklang finden.



Das Hotel Villa Honegg ist Ausgangspunkt für viele Wander- und Velotouren, wie zum berühmten Felsenweg und Hammetschwand-Lift. Am Bürgenstock und den umliegenden Bergen erstreckt sich ein wahres Eldorado für Mountainbiker. Von gemütlichen Radtouren bis zu anspruchsvollen Bergtrails wird hier alles geboten. Der hausinterne und kostenlose Mountainbike-Verleih sorgt für Annehmlichkeiten der Extraklasse. Die Schweizer Bergwelt und der Vierwaldstättersee lassen sich auch entspannt vom Hotel aus geniessen. Ob im luxuriösen Zimmer, im Aussenpool oder auf der Sonnenterrasse - die Villa Honegg bietet Gästen zahlreiche idyllische Plätze zur Erholung.



Verbringen Sie eine erholsame, abwechslungsreiche und genussvolle Zeit im Hotel Villa Honegg, wo Luxus auf Beständigkeit trifft.

Alle weiteren Infos unter www.villa-honegg.ch



