KARIBIKFEELING IM RANCHO EL SOBRINO RESORT

Paradisiesche Auszeit auf Curacao

Wer nach Ruhe und Erholung sucht, neues Entdecken und Erleben möchte oder einfach einen stressfreien Individual-Urlaub verbringen will - das Rancho El Sobrino auf Curacao sorgt für karibische Urlaubsfreude.

Im malerischen Fischerdorf Westpunt, ganz in Norden der Insel gelegen und rund 40 Minuten von der Hauptstadt Willemstad entfernt, befindet sich das bunte, karibische Resort unter der Leitung von Bianca Schaff. Das kleine, farbenfrohe Resort verfügt über 14 unterschiedliche Studios, deren individueller Stil hervorsticht. Jedes Studio verfügt über eine Küchenzeile, kostenloses WLAN und einen Balkon mit Pool oder Gartenblick. Die beliebten Deluxe Studios samt Küche und Hängematte laden zum Entspannen auf dem Balkon ein. Ein hauseigener Swimmingpool mit Rutsche und kulinarische Spezialitäten machen diese Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis.



Das einladende Cactus Cafe im Rancho El Sobrino wird von einem Schweizer Koch und seiner Frau geführt. Zu den besonderen kulinarischen Highlights zählen der Kokosnussfisch und eine vegane Erdnusssuppe. Im Tauch Center Sublime Diving werden unvergessliche Taucherlebnisse organisiert. Der Besitzer Ellis Litecia und seine Frau Monique führen seit Herbst 2020 die hausinterne Tauchschule des Resorts. Als besonderes Highlight gilt Ellis geführter Landtauchgang zum Tauchspot Watamula, wo man durch das Watamula Loch springt und dann zum Riff taucht. Die Blue View Apartments befinden sich nur wenige Minuten vom Resort entfernt, am wunderschönen Felsen des Playa Forti Beach. Die Ocean View Studios bieten neben einer modernen Einrichtung vor allem einen atemberaubenden Meerblick und unvergessliche karibische Sonnenuntergänge. Die Blue View Sunset Terrasse, direkt nebenan, verwöhnt Gäste nicht nur täglich mit frischem Fisch, sondern auch mit einheimischen Spezialitäten und genussvoller internationaler Küche. Mit einem karibischen Cocktail den traumhaften Sonnenuntergang beobachten - all das garantiert die Blue View Sunset Terrasse.



Um die traumhaften karibikweißen Strände und Bali zu entdecken, wird die Nutzung eines Mietwagens empfohlen. Das Rancho El Sobrino Resort verfügt über eine Autovermietung mit Kleinwagen und einem Pick-Up Truck. Kostenlose Parkplätze stehen sowohl bei der Rancho El Sobrino, als auch den Blue View Apartments zur Verfügung. Highlights wie der Shete Boka National Park, der 375 Meter hohe Christoffelberg, der Playa Charomba Wanderweg oder das Schnorcheln mit Schildkröten am Playa Grandi sind damit innerhalb kurzer Zeit erreichbar.



Eine sanfte Meeresbrise, strahlend weißer Sand und das türkisfarbene Meer spiegelt sich in der Karibiksonne - wer hat nicht schon einmal daran gedacht, sich in der Karibik trauen zu lassen. Als deutsche Hochzeitsplanerin organisiert Bianca daher kleine romantische Hochzeiten auf Curacao. Nur 5 Autominuten vom Rancho El Sobrino entfernt befinden sich die Knip Strände, die als perfekten Location für eine unvergessliche karibische Traumhochzeit gelten. In den vergangenen Jahren haben sich am kleinen Knip oder Daibooi zahlreiche Paare das Ja- Wort gegeben, um auf Curacao ihren schönsten Tag entspannt und romantisch zu geniessen.



Ob Entspannen, Tauchen oder karibische Traumaussichten genießen - all das ermöglicht das Rancho El Sobrino. Dieses tropische Resort bietet einen einzigartigen Mix aus Natur, Erholung, Abenteuer und Genuss.



3.387 Zeichen

Abdruck honorarfrei

Exemplar erbeten

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Maier

PR-Pressereisen OG

Geschäftsführung

Telefon: +43 676 734 7360

E-mail: maria.maier@pr-pressereisen.com

Website: https://www.pr-pressereisen.com