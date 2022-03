2x Gold für Falkensteiner Nachwuchstalente bei den „juniorSkills Kärnten“

Falkensteiner Nachwuchstalente holen 2x Gold bei den juniorSkills Kärnten 2022 Falkensteiner Hotels & Residences darf sich freuen: Zwei der drei Gewinner des anspruchsvollen Tourismus-Wettbewerbs kommen aus Häusern der österreichischen Hotelgruppe. In unterschiedlichen Challenges konnten Simon Wieland (Schlosshotel Velden) und Michael Buchacher (Hotel & SPA Carinzia) die Jury von ihrem Können im Service und an der Rezeption überzeugen. Der nächste Stopp führt die beiden im April zum österreichweiten Wettbewerb – den juniorSkills Austria.

Am 3. und 4. März fanden die juniorSkills Kärnten 2022 für Tourismusberufe im Gastrozentrum des WIFI Kärnten statt. Insgesamt 32 Jugendliche aus ganz Kärnten konnten ihr Können in den Kategorien Küche, Restaurant Service und Hotel-Reception unter Beweis stellen. In zwei von drei Kategorien stammen die Gewinner aus Falkensteiner Hotels & Residences.

Michael Buchacher, Lehrling im dritten Lehrjahr im Falkensteiner Hotel & SPA Carinzia, überzeugte in der Kategorie Hotel-Reception und ging als Gewinner mit einer Goldmedaille nach Hause. Um das zu erreichen musste er schriftlich und mündlich Aufgaben, wie das Einchecken eines Hotelgastes oder das Reagieren auf negative Rezensionen, lösen.

Simon Wieland, Lehrling im zweiten Lehrjahr im Falkensteiner Schlosshotel Velden, holte in der Kategorie Service Gold. Er setzte sich sogar gegen Mitstreiter_innen im 3. und 4. Lehrjahr durch. Bereits letztes Jahr konnte Simon sein Talent erfolgreich unter Beweis stellen: Er holte sich den Titel „Falstaff Rookie of the Year“.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Nachwuchstalente und jedes Mal aufs Neue begeistert mit welcher Leidenschaft sie den Tourismus und insbesondere die Hotellerie inspirieren. Wir bekommen laufend Bewerbungen. Dafür sind wir sehr dankbar, denn es zeigt das große Interesse an diesem spannenden und abwechslungsreichen Berufsfeld. Diese jungen Menschen durch ihre Ausbildung begleiten zu dürfen, ist jedes Mal wieder eine wunderbare Aufgabe und Erfahrung“, so Julia von Deines, Hotel Managerin im Falkensteiner Schlosshotel Velden.

Als Sieger des Bundeslandwettbewerbs haben Michael und Simon sich auch für den österreichweiten Wettbewerb – die „juniorSkills Austria“ – qualifiziert. Diese finden von 27. bis 29. April in Salzburg statt. Zur Vorbereitung auf diesen Wettbewerb werden die beiden Jungtalente von einem professionellen Trainerteam gecoacht und absolvieren in den nächsten Wochen einen Intensiv-Vorbereitungskurs. Damit steht einer Top Performance bei den juniorSkills Austria nichts mehr im Weg.

„Wir drücken Michael und Simon fest die Daumen für die Wettbewerbe im April. Die beiden sind ausgesprochene Talente und werden sicher auch bei den österreichischen Bewerben die Jury überzeugen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die beiden es bis zu den „WorldSkills“ schaffen. Die gesamte Falkensteiner Familie steht hinter ihnen und wird mitfiebern!“ so Marko Vuljan, General Manager Hotel & SPA Carinzia.

Das Falkensteiner Hotel & SPA Carinza schickte übrigens gleich mehrere Kandidat_innen ins Rennen. Chantal Stauber holte in der Kategorie Restaurant Service Silber und Vanessa Manuel in der Kategorie Hotel Reception Bronze.

Über die Falkensteiner Gruppe:

Die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sieben europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, 3 Appartement-Anlagen und einem Premium Campingplatz, die FMTG Development und den Tourismusberater Michaeler & Partner.

