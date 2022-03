IST Austria mit neuem Namen und Logo

IST Austria mit neuem Namen und Logo Das international bekannte Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg präsentiert sein neues Logo und seine neue Abkürzung.

Das Institute of Science and Technology Austria, auch bekannt als IST Austria, ändert sein Logo. Es wird von nun an auf allen Kommunikationskanälen die Bezeichnung „ISTA“ verwenden. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2009 widmet sich das Institut der Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften, der Mathematik und den Computerwissenschaften und ist von rund 40 Mitarbeiter:innen auf mehr als 900 angewachsen. „Ein Forschungsinstitut wie unseres verändert sich ständig. Wir heißen laufend neue Forschende willkommen, gewinnen neue wissenschaftliche Erkenntnisse, entwickeln neue Technologien und auch unser Campus wächst. Nach zwölf Jahren Institutsgeschichte ist es nun an der Zeit für einen frischen Look“, so Thomas Henzinger, Präsident des ISTA.

Neues Logo

Um dem Institut das moderne, professionelle Image zu geben, das es verdient, wurde nun das Logo geändert. Von Büchern als eine Quelle des Wissens, über ein Balkendiagramm, das dynamische Veränderungen zeigt, bis hin zu Dominosteinen, angestoßen von einem neuen Gedanken – der freien Interpretation der vier Blöcke des Logos sind keine Grenzen gesetzt.

Das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) wird regelmäßig zusammen mit weltweit bekannten Marken wie dem Weizmann Institute of Science, dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Cambridge University genannt. Andererseits ist das Institut, das sich mitten im Wienerwald in Klosterneuburg nahe Wien befindet, in seiner Umgebung verwurzelt. Umso wichtiger ist eine Abkürzung, die in Österreich und weltweit möglichst einheitlich ausgesprochen wird. Mit der Abkürzung „ISTA“ – als ein Wort gelesen – ist dies nun möglich.

Wissenschaft der Spitzenklasse in Klosterneuburg

Das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) ist ein Forschungsinstitut mit eigenem Promotionsrecht. Das Institut beschäftigt Professor:innen nach einem Tenure-Track-Modell und Post-Doktorand:innen sowie PhD-Student:innen in einer internationalen Graduate School. Neben dem Bekenntnis zum Prinzip der Grundlagenforschung, die rein durch wissenschaftliche Neugier getrieben wird, hält das Institut die Rechte an allen resultierenden Entdeckungen und fördert deren Verwertung. Der erste Präsident ist Thomas Henzinger, ein renommierter Computerwissenschafter und vormals Professor an der University of California in Berkeley, USA, sowie der EPFL in Lausanne. Ihm folgt ab dem Jahr 2023 Martin Hetzer nach.

Weitere Informationen: www.ista.ac.at

