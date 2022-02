NEOS Salzburg: Einmarsch Russlands in der Ukraine

Dort helfen, wo wir helfen können! NEOS Salzburg zum Einmarsch Russlands in der Ukraine.

NEOS Landessprecherin Andrea Klambauer: „Es reicht nicht aus, mit unseren Gedanken bei den Kriegsbetroffenen zu sein, geschweige denn jetzt Quoten zu berechnen. Das was die Menschen jetzt brauchen ist spürbare Hilfe!“ In Salzburg zeigt die NEOS Gemeinschaft bereits mit Zivilcourage auf und mobilisiert in ihren Netzwerken Unterstützung für ankommende Kriegsbetroffene in Form von Unterkünften, Übersetzung und Versorgung. „Wir helfen dort, wo wir helfen können und wollen im Sinne des großen Ganzen handeln!“ , verspricht Andrea Klambauer. Dafür wird auf Ebene der Landesregierung an einem Strang gezogen und Hilfe für die Ukraine sowie scharfe Sanktionen gegen Putin gefordert.

Unterstützung von ankommenden kriegsbetroffenen Menschen

„Zudem bündeln wir innerhalb unser Community von NEOS Salzburg derzeit unsere organisatorischen als auch persönlichen Ressourcen zur schnellen und effektiven Unterstützung von ankommenden kriegsbetroffenen Menschen im Salzburger Land!“, informiert Andrea Klambauer. Mitglieder aus dem erweiterten Landesteam von NEOS Salzburg haben bereits seit Samstag, 26. Feb., mit der Zurverfügungstellung von Ressourcen begonnen, wie unter anderem der Mittersiller Gemeinderat Felix Germann mit seiner persönlichen Wohnung im Pinzgau oder die St. Johanner Gemeinderätin Nathalie Baumann mit dem Angebot zur Beherbung. „Es ist jetzt Zeit, um in Salzburg als Teil der europäischen Gemeinschaft zu handeln und zu helfen!“, schließt NEOS Landessprecherin Andrea Klambauer.

Rückfragen & Kontakt:

Nikolaus A. Glaser

NEOS Salzburg

Leitung Kommunikation und Medien

Telefon: +43 664 8878 2463

E-mail: nikolaus.glaser@neos.eu

Website: salzburg.neos.eu