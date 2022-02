Neuer M&A-Deal mit PHH Rechtsanwälte: Drees & Sommer baut mit Die Werkbank digitale Kompetenz aus

Neuer M&A-Deal mit PHH Rechtsanwälte: Drees & Sommer baut mit Die Werkbank digitale Kompetenz aus

Das Wiener IT Unternehmen „Die Werkbank IT GmbH“ ist seit kurzem Teil des international tätigen Immobilienberatungs- und Planungsunternehmens Drees & Sommer SE. PHH Rechtsanwälte unter der Leitung von PHH Partner Rainer Kaspar hat Drees & Sommer beim Kauf der Unternehmensanteile beraten.

Die Werkbank IT mit Sitz in Wien bietet gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Next IT Services in Sofia Lösungen zur Digitalisierung von Prozessen beim Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden, wie etwa BIM & More, mit dem Planer Zugriff auf tagesaktuelle Produktinformationen haben. Mit Drees & Sommer verbindet Die Werkbank eine langjährige, enge Zusammenarbeit sowie mit der Konfigurator-Plattform v.create auch ein gemeinsames Produkt. Mit diesem Tool können Büroflächen konfiguriert und virtuell begangen werden. „Mit diesem Zusammenschluss sichern wir uns wertvolles Know-how und Entwicklungskapazitäten für die Digitalisierung von Prozessen in der Bau- und Immobilienwirtschaft“, erklärt Patrick Theis, Partner der Drees & Sommer SE.

Werkbank bleibt eigenständige Marke

Die Werkbank IT GmbH wird künftig unter der Führung des langjährigen Geschäftsführers Matthias Uhl und von Patrick Theis sein Produktportfolio wie bisher weiterentwickeln und eigenständig am Markt platzieren. Matthias Uhl, Geschäftsführer von Die Werkbank IT erklärt: „Wir freuen uns auf eine gemeinsame, starke Zukunft und wollen nun unsere Kompetenzen bündeln und unser Expert:innen-Team schrittweise ausbauen.“ Das Tochterunternehmen „Next IT Services“ in Sofia wird wie bisher eine wichtige Rolle bei allen IT-Entwicklungen einnehmen und die digitale Kompetenz von Drees & Sommer durch Entwicklungsexpertise in den Bereichen CAD, BIM, VR und AR ergänzen.

„Wir freuen uns, dass wir für Drees & Sommer aktiv werden durften und deren Akquisition in Österreich begleitet haben“, sagt PHH Partner Rainer Kaspar, der die Transaktion federführend begleitet hat. Bei PHH Rechtsanwälte haben Rainer Kaspar (Partner) und Philip Rosenauer (Counsel) den Käufer Drees & Sommer beraten. Matthias Uhl als Verkäufer wurde von Hannibal Özdemir von Greenfort und Thomas Kulnigg von Schönherr Rechtsanwälte vertreten.

Über PHH Rechtsanwälte: loyal – persönlich – kreativ

PHH Rechtsanwälte ist eine der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs und national sowie international als solche mehrfach ausgezeichnet. Unsere insgesamt zehn PHH-Partner und rund 80 Mitarbeiter arbeiten in Experten-Clustern, die von M&A über Prozessführung, Bank- und Finanzrecht, Steuerplanung bis hin zu Wirtschaftsstrafrecht reichen. Wir stehen für hochqualifizierte Rechtsberatung, Loyalität und kreative Lösungen. Mehr Infos unter www.phh.at

Foto: v.l.n.r. Philip Rosenauer (Counsel) und Rainer Kaspar (Partner) freuen sich über die erfolgreiche M&A Transaktion.



Fotocredit

Die Verwendung für redaktionelle Zwecke ist kostenlos. Bitte beachten Sie das Copyright PHH Rechtsanwälte

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Katharina Scheyerer-Janda

Meinungsbild PR & Coaching

Telefon: +43 699 11882316

E-mail: office@meinungsbild.at