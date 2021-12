Presseeinladung: pro mente Wien Fachtagung "Mut in brüchigen Zeiten" am 13. Jänner 2022

ich lade Sie herzlich zu unserer Fachtagung ein:

"Mut in brüchigen Zeiten"

Interdisziplinäre Online-Fachtagung von pro mente Wien

Donnerstag, 13. Jänner 2022, 9 bis 16 Uhr

mit Vorträgen von Ingrid Brodnig, Barbara Prainsack, Thomas Bock, Jakob Hein u.v.m. sowie anschließender Podiumsdiskussion.

Die Zeit, in der wir leben, mutet uns viel zu. Globale Ereignisse wie Pandemie und Klimakrise führen zu zunehmender Spaltung unserer Gesellschaft, zu Vertrauensverlust und verursachen in weiterer Folge Angst, Trauma und Leid. Umso wichtiger ist es, dass wir uns jetzt wieder auf eine unserer Grundtugenden besinnen, die uns emotionale Stärke gibt: Mut. Indem wir mutig sind und andere ermutigen, können wir uns mit dem Geschehenen versöhnen, Barrieren überwinden und die Zukunft positiv gestalten.

Was braucht es aber dazu, mutig zu sein und andere zu ermutigen? In unserer interdisziplinären Fachtagung „Mut in brüchigen Zeiten“ setzen wir uns mit der Grundtugend Mut aus verschiedenen Blickwinkeln auseinander. So betrachten wir u.a. die Rollen von Medien und Politik für eine mutige Gesellschaft, setzen einen Fokus auf Jugend und Transition und geben Impulse für die Sozialpsychiatrie. Darüber hinaus lassen wir Betroffene zu Wort kommen, ziehen in einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion Schlüsse für die Zukunft und laden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Fachtagung dazu ein, sich aktiv an Diskussions- und Fragerunden zu beteiligen.

Das detaillierte Programm finden Sie im Anhang sowie auf unserer Tagungswebsite www.mut-in-bruechigen-zeiten.at.

Pressekarten sind unter fachtagung@promente.wien erhältlich.

