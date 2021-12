Recherche-Reise nach Katar: Insights zur FIFA-WM 2022

Faktenchecks, Hintergrundgespräche und Orientierung im Vorfeld der Fußball-WM. Reisen Sie mit fjum_forum journalismus und medien und Florian Bauer nach Katar.

dass die nächste Fußball-Weltmeisterschaft in dem arabischen Emirat Katar ausgetragen wird, sorgt für hitzige Debatten und wirft viele Fragen auf: Darf dieses Großereignis ausgerechnet in einem Land stattfinden, in dem Menschenrechte systematisch verletzt werden, in dem Arbeiter:innen in sklavenähnlichen Zuständen leben und Minderheiten unterdrückt werden? Wie können Journalist:innen seriös und uneingeschränkt aus diesem Land berichten?



Für qualitätsvollen Journalismus hilft jedenfalls ein Fakten-Check und eine Orientierung vor Ort. Deshalb startet das Wiener Journalismus Hub fjum_forum journalismus und medien im Jänner 2022 eine

Reisetermin: Freitag, 28.01.2022 – Freitag, 04.02.2022



Eine intensive Woche lang sprechen wir mit Vertreter:innen des WM-Organisationskomitees, mit Politiker:innen und Wirtschaftsvertreter:innen, mit Expert:innen und Betroffenen vor Ort. Wir schauen hinter die Kulissen des WM-Landes, lernen es kennen und sammeln rechtzeitig vor der FIFA-WM im November und Dezember 2022 Informationen und Zitate von Gesprächspartner:innen, auf die wir jederzeit zurückgreifen können. Bei dieser Recherche-Reise geht es um sportliche, gesellschaftspolitische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenhänge.



Das genaue Programm finden Sie hier.

Gemeinsam mit fjum organisiert und begleitet die Reise der langjährige sportpolitische Experte der ARD, Florian Bauer. Er hat viele Male über längere Zeit in Katar recherchiert und als einer der ersten weltweit über die sportpolitischen Ideen Katars und die Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter:innen im Land berichtet.

Kommen Sie mit?

Bitte beachten Sie: Die Anmeldung zu dieser Reise erfolgt zunächst unverbindlich, da die genaue Zusammensetzung der Teilnehmer:innen ebenfalls beachtet wird. Bitte melden Sie sich frühzeitig an. Die Anzahl der Plätze ist auf zwölf Personen limitiert.

