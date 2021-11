Pressemitteilung: Hanf Adventskalender 2021 sind da

Die Hanf Adventskalender 2021 sind da!

Aroma-Produkte, Snacks, natürliche Kosmetika oder Überraschungen für den Hobbygärtner: die beliebten Hanf Adventskalender sind ab sofort in fünf limitierten Editionen bestellbar

Jeden Tag Schoko in Stanniol ist Dezemberschnee von vorgestern. Ein Adventskalender sollte überraschen, persönlich sowie – heute mehr denn je – in Inhalt und Produktion nachhaltig sein.

In seinem dritten Jahr präsentieren sich die populären Hanf Adventskalender des Hanf Magazins in besonders schönem Gewand: Statt Einwegkalender und Wegwerf-Geschenkpapier kommen sie nämlich in edlen Boxen, die in Zusammenarbeit mit mehreren Künstlern designt und regional produziert wurden.

Die 24 Überraschungen sind jeweils in einem kleinen stylischen Hanf-Säckchen verpackt, die in Indien fair hergestellt wurden.

Und der Inhalt? Je nach Edition erwartet Sie eine liebevolle Auswahl hochwertiger Hanfprodukte namhafter Hersteller. Der Hanf & CBD Kosmetik Adventskalender verwöhnt Sie mit Cremes und Lotionen, die auf der beruhigenden (und entzündungshemmenden) Wirkung von Hanfextrakten basieren. Der CBD Adventskalender beinhaltet wiederum unter anderem Öle sowie Pflege- und Aromaprodukte. Der Grower Adventskalender beschert Gadgets für den Grünen Daumen vom Dünger bis zu kleinen Pflanztöpfen, der Food Adventskalender Snacks oder die an Vitaminen und Antioxidantien reichen Hanfsamen für Ihr morgendliches Porridge. Natürlich gibt es auch eine Edition Stoner mit allerlei Accessoires für den genussvollen Raucher.

Gechillte Nacht – Refill 2022!

Die österreichischen Hanf-Magazin-Gründer und die Erfinder des Hanf Adventskalenders, Julia und Lucas Nestler, über die Entstehungsgeschichte: "Die meisten Adventskalender, die man online oder in den Regalen der Supermärkte findet, sind langweilig und voller Plastik oder stets dem gleichen Produkt. Wir haben selbst nach Abwechslung gesucht, und irgendwann war die Idee des Hanf Adventskalenders geboren. 24 Tage lang Hanf in den verschiedensten Formen und heuer in einer nachhaltigen, wiederverwendbaren Verpackung: 24 Stoffsäckchen, ebenfalls aus Hanf."

Besondere Pointe der hochwertigen Hanf Adventskalender: Da sich die Boxen samt Hanfsäckchen bestens zum Aufbewahren eignen, ist für 2022 ein Refill bestellbar. Der leere Adventskalender wird dann eingeschickt und kommt – natürlich vergünstigt – befüllt retour.

Bestell-Link: https://hanf-adventskalender.com/

Preis der Adventskalender: € 99,90 bis € 159,90

Tipp: Nachdem die Hanf Adventskalender traditionell in limitierter Auflage verfügbar sind und die vergangenen beiden Auflagen rasch ausverkauft waren, empfiehlt sich eine frühe Bestellung. Er ist im gesamten DACH-Raum lieferbar.

