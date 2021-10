ARGE PORR und Rhomberg Bahntechnik startet Gleisbau im Koralmtunnel (clavis-Presseinfo, 21.10.2021)

ARGE PORR und Rhomberg Bahntechnik startet Gleisbau im Koralmtunnel

66 Kilometer Feste Fahrbahn (FF) unter der Koralpe: Mit der Anlieferung der Schienen hat die heiße Phase der bahntechnischen Ausrüstung begonnen.



Bregenz/Wien/Graz/Klagenfurt, 21. Oktober 2021 – Der Koralmtunnel kommt auf Schiene: Die zwei österreichischen Bahntechnikspezialisten PORR Bau GmbH und Rhomberg Bahntechnik GmbH haben als ARGE “FF Koralm” mit der bahntechnischen Ausstattung des 34,1 Kilometer langen Teilstücks der “Koralmbahn” begonnen. Bis hin zur Inbetriebnahme der Verbindung zwischen Kärnten und der Steiermark 2025 liegt das Projekt damit vollständig in den Händen der ARGE.



“Jetzt können wir endlich in unserer Kernkompetenz loslegen und die ÖBB bei diesem prestigeträchtigen Großprojekt tatkräftig unterstützen”, freut sich entsprechend Gernot Gassner, Geschäftsleiter der Bregenzer Rhomberg Bahntechnik. Das tun die ARGE-Partner zunächst von der Steiermark aus, wo sie am Südportal mit der Anlieferung der Langschienen gewissermaßen der offizielle Startschuss gegeben haben. Gassner: “Die 120 Meter langen Gleisstücke werden zu einem Spurgleis verbunden, um den weiteren FF-Bau schienengebunden voranbringen zu können.” Bis Juni nächsten Jahres soll das erste Drittel in beiden Tunnelröhren bereits fertig sein. “Und zwar inklusive der Randwege, die wir in diesem Arbeitsgang direkt mitbetonieren”, wie der Geschäftsleiter betont.



Schon im Mai 2022 zieht das Team vom derzeitigen Baubüro auf steirischer Seite zum Ostportal nach Kärnten um, von wo aus die restlichen Kilometer angegangen werden. Innert 23 Monaten soll die FF in den Tunnelröhren sowie den Portalstrecken liegen.



Folgeauftrag gesichert

Abgeschlossen sind die Arbeiten für PORR und Rhomberg Bahntechnik damit allerdings noch nicht. Erst im Juli dieses Jahres hatte sich die ARGE den Koralmtunnel-Folgeauftrag “GU2-TA” sichern können. Das heißt, dass sich PORR und Rhomberg Bahntechnik auch um sämtliche weitere Baumaßnahmen bis hin zur Inbetriebnahme kümmern werden. Dies umfasst die gesamte bahntechnische Ausrüstung des Infrastrukturprojekts, von sämtlichen Kabelbauleistungen über die Telekommunikation, die Energie- und Sicherungstechnik und die maschinellen Anlagen bis hin zu Bauleistungen wie etwa Durchbrüche oder Metallbau. Das Investitionsvolumen beträgt dabei insgesamt 270 Millionen Euro.



„Wir sind sehr stolz darauf, dass das von der PORR entwickelte Slab Track Austria System auch bei diesem prestigeträchtigen Infrastrukturprojekt zum Einsatz kommt. Vor allem der Gleisbau im Koralmtunnel stellt eine ganz besondere logistische Herausforderung dar. Doch mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Tunnelbau sowie unserem internen Expertennetzwerk können wir sicherstellen, dass sämtliche Projektanforderungen optimal berücksichtigt und umgesetzt werden“, so Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR.



Fachkräfte gesucht

Bis zu 130 Mitarbeitende werden zu Spitzenzeiten in den beiden Tunnelröhren Feste Fahrbahn und maschinelle Anlagen einbauen, Kabel verlegen, Sicherheitstechnik installieren oder die Bauabläufe in der Bauleitung organisieren. Vom Gleisbauer und Elektriker über Poliere, Ingenieurinnen und Planer bis hin zu Baukaufleuten werden die unterschiedlichsten Gewerke zusammenarbeiten. Eine große Herausforderung ist für die ARGE dabei aktuell die Suche nach qualifizierten Mitarbeitenden. Einen Fokus bei der Rekrutierung legen die Bahntechnikspezialisten deshalb auf die nähere Umgebung der beiden Tunnelportale, wobei sie hoffen, Kärntnerinnen ebenso wie Steirer für dieses Großprojekt gewinnen zu können.



Über die PORR Group

Innovationskraft für Spitzenleistungen – dafür steht die PORR seit inzwischen über 150 Jahren. Sie ist mit ca. 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Produktionsleistung von rund EUR 5,6 Mrd. (Stand 31.12.2019) eines der größten österreichischen Bauunternehmen und gehört zu den Top-Playern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet die PORR alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Baubereich. Der Fokus liegt auf den Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. In ausgewählten internationalen Projektmärkten wie in Norwegen, den VAE und Katar konzentriert sich die PORR auf die Exportprodukte im Tunnel-, Bahn- und Tiefbau. Die PORR Aktie ist im prime market Segment der Wiener Börse gelistet.

Weitere Informationen unter wwww.porr-group.com



Über die Rhomberg Bahntechnik GmbH

Mit der Rhomberg Bahntechnik bietet die Rhomberg Sersa Rail Group das umfassende Leistungsspektrum eines Totalunternehmers an. Dazu zählen Planungs- und Projektmanagement, gewerblicher und maschineller Gleisbau, Planung, Errichtung und Instandhaltung hochleistungsfähiger Bahntrassen, besonders im Bereich Feste Fahrbahn, Baustellenlogistik, elektrotechnische Ausrüstung sowie der schienengebundene Einbau von Lärmschutzelementen.



Als Unternehmen der Rhomberg Sersa Rail Group zählt die Rhomberg Bahntechnik zu Europas umfassendstem Bahntechnik-Unternehmen. Die Rhomberg Sersa Rail Group beschäftigt ca. 2 600 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2020/2021 erwirtschaftete die Gruppe in sieben Ländern auf drei Kontinenten einen Umsatz von rund 466 Millionen Euro.

Weitere Informationen: www.rhombergrail.com.

