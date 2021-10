Internationale Waldpolitik - (importierte) Entwaldung - Klimawandel

Ruf nach mehr Kohärenz in der globalen Waldpolitik gegen Waldverlust und Klimaschäden

Entwaldung und Walddegradierung wirken sich stark auf Klima, Biodiversität, Wirtschaft und Menschen aus. Während die steigende globale Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten hauptverantwortlich für den Waldverlust ist, fehlt es immer noch an einem wirksamen globalen Regelwerk, um dem entgegenzuwirken.

Entwaldung und Walddegradierung, vor allem durch landwirtschaftliche Expansion, führen zum Verlust von rund 9 Millionen Hektar Naturwald pro Jahr. Dies hat schwerwiegende soziale, wirtschaftliche und ökologische Folgen, einschließlich des dramatischen Verlusts der biologischen Vielfalt, da Wälder 80% der gesamten terrestrischen Artenvielfalt beherbergen. Darüber hinaus stammten im Zeitraum 2007-2016 rund 23% der weltweiten Kohlendioxidemissionen aus Entwaldung und Walddegradierung, die erheblich zur akuten Klimakrise beitrugen. Nicht zuletzt verlieren Regierungen, verantwortungsbewusste Unternehmen und lokale Landwirt:innen jedes Jahr Milliarden von US-Dollar aufgrund schlechter Governance der internationalen Märkte. Laut Wissenschaft gibt es zwar eine Menge innovativer Entwicklungen bei waldpolitischen Instrumenten auf der regionalen und lokalen Ebene, diese werden jedoch durch ein stark fragmentiertes, unvollständiges und ineffektives waldpolitisches Regime auf der globalen Ebene konterkariert. Mit Blick auf die bevorstehende UN-Klimakonferenz besteht für klimapolitische Entscheidungsträger die Chance, einige wichtige Lehren aus Fehlern und Erfolgsgeschichten der internationalen Waldpolitik zu ziehen.

Ausführliche Informationen zu einem Online-Medienbriefing mit vier renommierten Wissenschaftler:innen (mit umfassender Presseaussendung vom 19. Oktober 2021 in englischer, spanischer und deutscher Sprache, sowie Hintergrundinformation in Form von Infografiken, Fakten, Abbildungen und einer Sammlung häufig gestellter Fragen), finden Sie hier:

https://revolve.media/events/on-imported-deforestation/

