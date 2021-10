OP Innovation Center Vienna Fachkonferenz an der FH Campus Wien

Die FH Campus Wien betreibt gemeinsam mit Partner*innen aus dem Gesundheitswesen einen auf dem neuesten Stand der Technik ausgestatteten High-Tech-Operationssaal mit angrenzender Intensivstation für Forschung und Lehre am Hauptstandort in Wien-Favoriten. Am 19. Oktober 2021 findet eine Fachkonferenz zum OP Innovation Center statt.

Bei der Fachkonferenz werden erste Forschungsergebnisse sowie aktuelle Erkenntnisse auf dem Gebiet der Medizintechnik vorgestellt und diskutiert. Die Veranstaltung wird online gestreamt und kann über diesen Link mitverfolgt werden.

Programm

09:00-09:15 Begrüßung

Wilhelm Behensky, Vorsitzender der Geschäftsleitung, FH Campus Wien

Barbara Bittner, Akademische Leiterin und Rektorin, FH Campus Wien

Andreas Posch, Departmentleiter Technik, FH Campus Wien

09:15-10:00 OP-Risiken und Raumlufttechnik

Hans-Martin Seipp, Technische Hochschule Mittelhessen

10:00-10:45 Hybrid-OP als Raumsystem – Planungshilfe zur Ausstattung

Andreas Bätzel, ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.

10:45-11:00 Pause

11:00-11:45 Integrierte OP-Systeme in der Anwendung

Vorteile bei der Nutzung, Weiterentwicklung der Systeme

Hermann Hauschulte, Völker GmbH

11:45-12:30 Innovative Werkzeuge für die Krankenhaustechnik

- BIM for Safety-Check: die zeitgemäße Art der Elektroanlagenprüfung

- Planungssicherheit in der Krankenhausplanung mittels VR-Anwendung

Lukas Dolesch, Adilson Moyses und Bernhard Mladosevits, GSM-Gesellschaft für Sicherheit in der Medizintechnik GmbH

12:30-13:30 Mittagspause

13:30-14:15

ÖNORM H6020 – Erfahrungen, Anwendungen, Trends

Michael Pall & Michael Mayr, MANN + HUMMEL

TAV-Decke, Schutzzonengrenzen bei veränderten Strömungsstabilisatoren

Harald Lepuschitz, MSc

14:15-15:00 Integration des autonomen mobilen Transportroboters in die Intralogistik im Krankenhaus

Gerhard Limbüchler, Ing. Sumetzberger GmbH

15:00 Abschluss der OPIC-Fachkonferenz

Andreas Posch, Departmentleiter Technik, FH Campus Wien

Im Anschluss an die OPIC-Fachkonferenz finden Führungen in den Räumlichkeiten des OP Innovation Center statt. Alle TeilnehmerInnen der Fachkonferenz sind dazu herzlich eingeladen.

Jeder Beitrag dauert etwa 30-40 Minuten. Anschließend findet eine kurze Diskussionsrunde von etwa 5-10 Minuten statt, die von einem Moderator begleitet wird.

Alle Informationen zur OPIC Fachkonferenz gibt es unter diesem Link.

