Altstadtverband Salzburg - VIELKLANG geht in die letzte Runde

Das Flanierfestival VIELKLANG findet am 03. und 04. September 2021 in der Salzburger Altstadt statt.

VIELKLANG geht in die letzte Runde

Das Flanierfestival VIELKLANG bespielt am 3. und 4. September die Salzburger Altstadt – Eintritt frei.

Der VIELKLANG-Reigen schließt sich für dieses Jahr! Der Altstadtverband Salzburg lädt nochmals am Freitag, 3. September von 14:00 bis 19:00 Uhr und Samstag, 4. September 2021 von 11:00 bis 18:00 Uhr zum originellen Flanierfestival unter freiem Himmel ein – zum letzten Mal in diesem Jahr. Sieben österreichische Bands und die TänzerInnen des Streetdance Festivals Flavourama werden auf den Plätzen und Gassen links und rechts der Salzach wieder für gute Stimmung beim flanierenden Publikum sorgen. Die mitreißenden Live-Musikperformances bieten einen originellen Mix aus Brass, Klassik, World- und Folkmusic auf höchstem Niveau. Entdecker und Genießer können bei freiem Eintritt en passant oder in den angrenzenden Gast- und Schanigärten die vielfältigen und abwechslungsreichen Tanz- und Musik-Darbietungen erleben. Das zweitägige VIELKLANG-Festival an vier fixen sowie mobilen Spielstätten verwandelt letztmalig in diesem Sommer die Altstadt zu einer gemütlichen Wohlfühlzone mit Loungecharakter. Die Vorfreude auf den kommenden Frühling ist groß: Im Jahr 2022 wird das Flanierfestival VIELKLANG Fixpunkt im Altstadt-Veranstaltungskalender sein.

