Internationale Kulturszene feiert die Gewinner des neunten Österreichischen Musiktheaterpreises Salzburger Festspiele gehen als großer Gewinner hervor. Dichtes Schaulaufen am Red Carpet mit international gefeierten Stars wie Elsa Dreisig, Jonas Kaufmann, Franz Welser-Möst oder Heinz Zednik.

Steyr (LCG) – Am Red Carpet des Österreichischen Musiktheaterpreises traf sich das Who-is-Who der internationalen Kulturszene, um das Comeback des kulturellen Lebens zu feiern. Mit Spannung wurde die Verkündung der Gewinner der heuer zum neunten Mal verliehenen „Oscars“ des Musiktheaters erwartet. Mit den meisten Nominierungen ins Rennen gegangen sind die Volksoper Wien und die Salzburger Festspiele. Im dichten Rennen durchsetzen konnten sich letztlich die Salzburger Festspiele mit insgesamt vier der heißbegehrten Auszeichnungen sowie dem heuer erstmals verliehenen Sonderpreis für Courage und Ermutigung in der Pandemie. Der von Präsident Karl-Michael Ebner ins Leben gerufene Preis bittet Kulturschaffende auf die Bühne, die sich um das heimische wie auch internationale Musiktheater in besonderem Maß verdient gemacht haben. Neben den Auszeichnungen in 13 Kategorien wurden heuer acht Sonderpreise – drei mehr als noch im Vorjahr – verliehen. Über den Sonderpreis für sein Lebenswerk darf sich Heinz Zednik freuen, Jonas Kaufmann wurde für seine herausragenden TV- und Streamingauftritte mit dem Medien-Sonderpreis ausgezeichnet und André Hellers „Rosenkavalier“ erhielt den Sonderpreis für die beste internationale Musiktheaterproduktion.

„Nach einem herausfordernden Jahr hat das kulturelle Herz Österreichs Dank des unermüdlichen Einsatzes, Muts und der Courage unzähliger Kulturschaffender wieder zurück in seinen Takt gefunden. Dafür gratuliere ich nicht nur den Preisträgerinnen und Preisträgern des heutigen Abends, sondern allen, die sich vor, hinter und auf der Bühne mit all ihrer Kraft dafür eingesetzt haben, die Kultur lebendig sein zu lassen“, so Karl-Michael Ebner, Präsident des Österreichischen Musiktheaterpreises.

„Kultur bringt und hält uns zusammen und macht unseren Standort erfolgreich. Kulturschaffende erbringen eine Leistung von unschätzbarem Wert für unsere gesamte Gesellschaft. Die Gala des Österreichischen Musiktheaterpreises ist ein Fest für alle Künstlerinnen und Künstler und ein Zeichen der Anerkennung“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer in seiner Eröffnungsrede.

„Meine Begeisterung und Leidenschaft für Musik mit anderen teilen zu dürfen, betrachte ich als großes Geschenk. Dass ich hierfür nun mit dem Medien-Sonderpreis des Österreichischen Musiktheaterpreises ausgezeichnet werde, erfüllt mich mit Stolz. Nicht zuletzt aufgrund meiner tiefen Verbundenheit zu Österreich“, so Star-Tenor Jonas Kaufmann.

„Die Salzburger Festspiele wurden 1920 als erstes Friedensprojekt nach dem Ersten Weltkrieg gegründet. Sie wurden mitten in Schutt und Asche nach dem Zweiten Weltkrieg wiedererweckt. Wir hätten uns ob unseres Kleinmuts geschämt, wenn wir der Pandemie nicht die Regie entrissen hätten. Wir wollten und mussten 2020 wieder Leuchtturmprojekt sein. Intendant Markus Hinterhäuser ersann ein Programm, das uns auch in Nicht-Corona-Zeiten zur Ehre gereicht hätte, der kaufmännische Direktor Lukas Crepaz erarbeitete ein Präventionskonzept, das mittlerweile von über 50 Kulturinstitutionen weltweit kopiert wurde. Ich nehme diesen Preis daher stellvertretend für ein Team an, das mit unglaublicher Kraft und unbeirrbarem Willen die Kraft der Kunst in kräfteraubenden Zeiten bewiesen hat“, so Helga Rabl-Stadler, Präsidentin der Salzburger Festspiele. Sie ergänzt: „Aufgeben war keine Alternative!“

„Heinz Zednik ist zweifelllos eine lebende Legende! Von den Bayreuther Festspielen bis nach New York begeisterte er mit seiner unverwechselbaren Stimme ein Millionenpublikum. Und das nicht nur auf der Bühne: 2006 durfte ich unter seiner Regie den Doktor Falke in der ‚Fledermaus‘ in Tokyo zum Besten geben – eine Produktion, die heute noch unverändert gespielt wird“, gratuliert Paul Armin Edelmann, Bariton und Sohn des verstorbenen Ausnahmekünstlers Otto Edelmann.

Internationale Kulturszene feiert die diesjährigen Gewinner

Der Einladung von Karl-Michael Ebner nach Schloss Lamberg folgten unter anderem Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bürgermeister Gerald Hackl, Nationalratsabgeordneter Johann Singer, Landesrätin Birgit Gerstorfer, Landtagspräsidentin Gerda Weichsler-Hauer und Landtagsabgeordnete Evelyn Kattnigg, die für die beste weibliche Hauptrolle ausgezeichnete Elsa Dreisig, Mörbisch-Intendant Peter Edelmann samt Bruder und international gefeiertem Bariton Paul Armin Edelmann, Vorstand der als bestes Orchester ausgezeichneten Wiener Philharmoniker Daniel Froschauer sowie Geschäftsführer Michael Bladerer, Dirigent Matthias Fletzberger, Compact-Electric-Geschäftsführerin Ursula Haslauer, Wiener-Metropol-Chef Peter Hofbauer und Ehefrau Vera Russwurm, Ausnahmestimme und Medien-Sonderpreisträger Jonas Kaufmann, CTS-Eventim-Austria-CEO Christoph Klingler, Mezzosopranistin Zoryana Kushpler, Grammy-Preisträger Herbert Lippert, Musikwirtschafts-Verband-Chef Franz Medwenitsch, Direktor der mehrfach ausgezeichneten Volksoper Wien Robert Meyer, Helden-Tenor Wolfgang Müller-Lorenz, Salzburger-Festspiele-Präsidentin Helga Rabl-Stadler, Wiener-Stadthalle-Geschäftsführer Wolfgang Fischer, Notar Utz Rothlauer, Sicherheitsexperte Heinz Stiastny, Winzer Peter Szigeti, Brötchen-Adelige und Versuchs-Intendantin Eva Walderdorff, der als bester musikalischer Leiter ausgezeichnete Star-Dirigent Franz Welser-Möst sowie Lebenswerk-Sonderpreisträger Heinz Zednik in Begleitung seiner Frau Dagmar Millesi.

