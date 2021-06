Altstadtverband Salzburg - VIELKLANG „So klingt die Linzer Gasse“

Das Flanierfestival findet am 25. und 26. Juni 2021 in der rechten Salzburger Altstadt statt. Foto: MMC-mobile music club © Niko Zuparic

VIELKLANG – „So klingt die Linzer Gasse“

Das Flanierfestival VIELKLANG bespielt am 25. und 26. Juni speziell die rechte Salzburger Altstadt – Eintritt frei.

Das Flanierfestival Vielklang geht in die nächste Runde! Der Altstadtverband Salzburg lädt am Freitag, 25. Juni von 14:00 bis 19:00 Uhr und Samstag, 26. Juni 2021 von 11:00 bis 18:00 Uhr wieder zum originellen Live-Musikreigen unter freiem Himmel ein. Dieses Mal bringen sieben österreichische Bands die Plätze und Gassen rund um die Linzer Gasse zum Klingen. Das stimmungsvolle Event bietet einen originellen Mix aus Brass, Klassik, World- und Folkmusic auf höchstem Niveau. Entdecker und Genießer können bei freiem Eintritt flanierend oder in den angrenzenden Gast- und Schanigärten mitreißende Musik-Darbietungen erleben. Das zweitägige VIELKLANG-Festival sorgt an fünf fixen sowie mobilen Spielstätten für gute Stimmung und verwandelt die rechte Altstadt zu einer gemütlichen Wohlfühlzone mit Loungecharakter.

