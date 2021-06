Altstadtverband Salzburg - Der Altstadtsommer ist eröffnet!

Das Flanierfestival VIELKLANG mit Familienfest belebt die Salzburger Altstadt Foto: Martini Rosso © Andreas Kolarik

Der Altstadtsommer ist eröffnet!

„So klingt meine Stadt!“ Das Flanierfestival VIELKLANG mit Familienfest belebt am 11. und 12. Juni 2021 die Salzburger Altstadt.

Heute Nachmittag 11. Juni 2021 eröffneten Bürgermeister-Stellvertreterin Dr. Barbara Unterkofler und Altstadtverbands-Geschäftsführerin Dr. Sandra Woglar-Meyer gemeinsam den Salzburger Altstadtsommer mit dem zweitägigen Flanierfestival VIELKLANG. Der originelle Musikreigen lädt bei freiem Eintritt vielerorts in der Altstadt zum „Musik genießen und erleben“ ein. Das stimmungsvolle Event-Konzept bietet einen originellen Mix aus Brass, Klassik, World- und Folkmusic auf höchstem Niveau. Neun heimische Bands werden noch am Samstag, 12. Juni von 11:00 bis 18:00 Uhr mit ihren mitreißenden Klängen die Altstadt beleben. Am Alten Markt erwartet Familien mit Kindern ein kreatives Spiel- sowie Theater- und Konzertprogramm.

Details entnehmen Sie bitte der Presseinformation anbei.

