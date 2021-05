Die Pandemie hat die Entwicklung des Onlinehandels enorm beschleunigt

Onlinehandel war in Europa bislang vielfach den etablierten Plattformen wie Amazon vorbehalten. Einige meist lokale und regionale Versuche Online Handelsportale anzubieten waren erfolgreich, viele sind gescheitert. Dabei wäre alles gar nicht so schwierig, wie Beispiele aus anderen Ländern zeigen. Speziell für Österreich und die vielen regionalen Erzeuger ist ein lokal und regional strukturierter Marktplatz von wachsender Bedeutung.

Bitte löschen Sie die Mail von heute Nachmittag, das war eine noch nicht korrigierte Fassung!

Wir möchten Ihnen hiermit GLMall, einen lokalen und globalen Marktplatz für Onlineshops vorstellen, und würden uns sehr über eine Verbreitung in Ihren Medien freuen.

Die Indische Regierung betreibt seit Jahren ein Programm um die Entwicklung der ländlichen Gebiete über das Internet zu fördern. Man findet heute bereits in praktisch jedem Landesteil Internet und im kleinsten und abgelegensten Dorf mobile Geräte.

Millionen CSC's (lokale Servicezentren) wurden eingerichtet. Hier kann jeder auch ohne eigenes Bankkonto online Produkte und Services kaufen. Ein System von Saathies ("FreundInnen") verbindet die dörfliche Bevölkerung mit diesen Servicezentren.

Im Ergebnis entstand hier ein regional und lokal strukturierter Marktplatz für Onlineshops mit an das ländliche Indien angepassten Abwicklungsmöglichkeiten. Die üblichen Anbieter wie Amazon und Alibaba blieben außen vor.

Bereits seit einigen Jahren geht auch in Europa, speziell in Deutschland und Österreich, die Entwicklung hin zu mehr Onlineshops. Auch etablierte stationäre Händler haben nun in der Pandemie gelernt, dass ein Onlineshop eine ideale, jetzt aber bereits notwendige Ergänzung zum stationären Geschäft darstellt. Anbieter von Betreibersoftware wie Gambio oder Shopify verzeichnen enormen Zulauf.

Diese meist lokalen Geschäfte benötigen aber einen Marktplatz. Sie können schon alleine aufgrund ihrer Kosten- und Preisstruktur etablierte Marktplätze wie Amazon nicht nutzen.

Insofern handelt es sich um genau jenes Problem, welches im ländlichen Indien bereits gelöst wurde.

Versuche, hier Abhilfe zu schaffen, wie zB das Projekt „Kaufhaus Österreich“, sind - als reines Verzeichnis von Geschäften, gescheitert. Hier hat einfach das Wissen gefehlt, was ein Onlinemarktplatz ist und welches Problem es konkret für die Betreiber lokaler Onlineshops zu lösen gilt.

Die GloBra Gruppe ist seit mehreren Jahren in Indien mit dem dort entstandenen Marktplatz tätig und hat mit GLMall einen solchen entwickelt. Über die Österreichische Firma GloBra GmbH bietet sie mit GLMall nun einen Marktplatz für Onlineshops auch in Europa an.

Mit GAMBIO wurde bereits einer der Marktführer in Österreich und Deutschland und damit alle dort registrierten Onlineshops voll integriert, weitere wie z.B. Shopify werden folgen. Bis dahin können aber auch alle Onlineshops anderer Softwareanbieter einfach auf der Ebene ihrer Produktkategorien Ihre Angebote in GLMall integrieren und mit ihrem Shop verbinden.

Für die unzähligen kleinen und regionalen Vermarkter bietet GLMall darüber hinaus das für das ländliche Indien entwickelte einfache integrierte, lokale Shopsystem.

Hier sehen Sie weitere Informationen.

Dieses Video zeigt die Möglichkeiten von GLMall und GLBrain.

Nachdem bereits viele GAMBIO-Händler ihre Angebote mit GLMall verlinkt haben, kann man in Österreich und Deutschland aber auch in vielen europäischen Ländern bereits viele tausende Produkte in GLMall finden und im jeweiligen Onlineshop kaufen.

Link zu GLMall

GLMall bietet bis Ende Juni allen Onlineshops, die sich neu registrieren, einen Rabatt von 50 % auf alle "Pakete" an, welche sich ausschließlich an der Anzahl der veröffentlichten Produkte orientieren.

Die Registrierung und das Laden der Angebote auf GLMall sind kostenfrei. Lediglich für die Veröffentlichung muss man sich danach für eines der "Pakete" entscheiden. Es werden keinerlei sonstigen Kosten verrechnet. Alle Einnahmen aus diesem Erstangebot werden offen an alle beteiligten Onlineshops kommuniziert und für Marketing von GLMall verwendet.

Für Konsumenten ist GLMall immer kostenfrei und bietet viele Such- und Filtermöglichkeiten. Die regionale Strukturierung zeigt jedem Käufer nur die in seiner gewählten Geographie lieferbaren Angebote.

Ganz wesentlich ist, dass die spezielle Technologie die Privatsphäre völlig absichert und es dem Programm nicht erlaubt, Suchverhalten etc. einem Personenprofil zuzuordnen. Möglich sind also erstmals Onlinekäufe, ohne sofort mit Werbung überschüttet zu werden.

Mit bestem Dank für Ihr Interesse und gerne offen für alle Rückfragen verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen

Rückfragen & Kontakt:

GloBra GmbH

Presse und Medien