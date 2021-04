Manuela Macedonia: Iss dich klug! Und dein Gehirn freut sich

Iss dich klug! Und dein Gehirn freut sich von Dr. Manuela Macedonia Das Gehirn braucht wertvolle Nahrung. Was es leisten kann und wie effizient es ist, hängt davon ab, wie es ernährt wird. Das gilt das ganze Leben lang. In ihrem neuen Buch "Iss dich klug" zeigt Neurowissenschafterin Dr. Manuela Macedonia, wie sehr das Gehirn von der richtigen Ernährung profitiert, aber auch, wie sehr die falsche es schädigt.

Dass die Ernährung der Mutter sich bereits auf die Entwicklung des kindlichen Gehirns auswirkt, bestätigen auch neueste Forschungen. Allerdings hat die Ernährung auch im späteren Verlauf des Lebens starken Einfluss auf die Leistung des Gehirns.

Wie richtige Ernährung unser Gehirn leistungsfähig macht

"Ich esse nicht nur für meine Figur, ich esse für mein Gehirn", unter diesem Motto stellt Dr. Manuela Macedonia in ihrem neuen Buch die Zusammenhänge von gutem und richtigem Essen und einem klaren Kopf auf wissenschaftlich fundierte, amüsante und sehr persönliche Weise dar.

Sie erfahren u. a.

Auswirkungen von Essen und Trinken im Mutterleib und davor

Genuss: Freude und Verdammung, oder: warum wir einem guten Essen schwer widerstehen können

Diätneurosen: Was sagt das Gehirn dazu?

Wie sich Fasten auf das Gehirn auswirkt

Was dem alternden Gehirn guttut und was ihm schadet

Der österreichische Bestseller ist bereits seit Wochen auf der österreichischen Sachbuch-Bestenliste.

Dr. Manuela Macedonia ist Neurowissenschafterin. Die Mechanismen im menschlichen Gehirn zu erforschen, ist ihre wissenschaftliche Mission. Dieses Wissen zu vermitteln, gelingt der Bestsellerautorin auf einzigartige Weise in Büchern, im inspirierenden Vortrag und in Seminaren. Manuela Macedonia forscht am Leipziger Max-Planck-Institut für Neurowissenschaften und an der Linzer Johannes Kepler Universität.

Wenn die in Oberösterreich lebende Italienerin nicht ihrer Arbeit nachgeht, erkundet sie die Welt per Fahrrad und die Berge zu Fuß oder auf Skiern.

ISBN-13 9783711002723 / 208 Seiten / 14.5 x 21.0 cm / Preis: 24,00 EUR

Am 25.02.2021 erschienen / www.ecowin.at / www.macedonia.at

