EANS-General Meeting: CORDIFIN S.p.A. / Invitation to the General Meeting according to art. 107 para. 3 Companies Act

14.09.2021

Verona, 1 Settembre 2021 Avviso di Convocazione dell'Assemblea dei Portatori delle Cambiali "Cambiali Finanziarie Cordifin 8 Ottobre 2021 Callable" ISIN: IT0005405771

Si informano i portatori di cambiali finanziarie (i "Portatori delle Cambiali") emesse a valere sull'emissione di cambiali finanziarie denominata "Cambiali Finanziarie Cordifin 8 Ottobre 2021 Callable", ISIN IT0005405771 (le "Cambiali"), emesse da Cordifin S.p.A. ("Cordifin" o "Società"), che è convocata l'Assemblea dei Portatori delle Cambiali in prima convocazione per il giorno 20 settembre 2021 alle ore 15.00, presso lo studio del Notaio Alessio Paladini in Verona, Via Dietro Listone, 3/b, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 settembre 2021 alle ore 15.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica del regolamento (il "Regolamento") delle Cambiali concernente (i) la proroga del termine di scadenza e (ii) la modifica della relativa data di pagamento degli interessi, come da Regolamento modificato allegato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e ss. mm. ii., con evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (9 settembre 2021 - record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tali termini non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 15 settembre 2021), trasmessa a mezzo raccomandata all'indirizzo Piazza Renato Simoni n. 1, 37122 Verona, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata cordifin @ legalmail.it [cordifin @ legalmail.it] (anticipata via posta elettronica ordinaria all'indirizzo segreteria @ cordifin.it); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, fermo restando quanto al Paragrafo "Aspetti organizzativi dell'Assemblea" che segue, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 in materia di svolgimento delle riunioni assembleari, i Portatori delle Cambiali potranno partecipare alla citata Assemblea anche mediante i mezzi di telecomunicazione adottati dalla Società al fine di consentire l'intervento a distanza, garantendo nel contempo l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. La partecipazione fisica alla citata Assemblea sarà in ogni caso consentita nei limiti previsti dalla, e nel rispetto della, legislazione vigente alla data della citata Assemblea. Pertanto, ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea dovrà comunicare a mezzo raccomandata all'indirizzo Piazza Renato Simoni n. 1, 37122 Verona, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata cordifin @ legalmail.it [cordifin @ legalmail.it] (anticipata via posta elettronica ordinaria all'indirizzo segreteria @ cordifin.it), entro le ore 18.00 (ora di Roma) del 17 settembre 2021, i seguenti documenti ed informazioni:

(i) indicazione nell'oggetto della comunicazione del testo "Assemblea Portatori delle Cambiali Finanziarie Cordifin 8 Ottobre 2021 Callable";

(ii) indicazione nel corpo della comunicazione dei dati identificativi del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea e un contatto telefonico; (iii) indicazione nel corpo della comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica ove ricevere le istruzioni operative per la partecipazione all'Assemblea;

(iv) allegati:

- copia del certificato di partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di record date (9 settembre 2021), la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea;

- scansione o copia di un documento identificativo, in corso di validità, del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea;

- eventuali deleghe ricevute per la rappresentanza in Assemblea.

A seguito della ricezione della suddetta comunicazione, la Società, previo svolgimento delle opportune verifiche, procederà a inviare, entro le ore 12.00 (ora di Roma) del giorno 20 settembre 2021, all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni soggetto legittimato, le istruzioni operative (a) per il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione elettronici ovvero (b) per la partecipazione fisica all'Assemblea in oggetto.

VOTO PER DELEGA

Fermo restando quanto al Paragrafo "Aspetti organizzativi dell'Assemblea" che precede, i legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2372 c.c. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo all'indirizzo Piazza Renato Simoni n. 1, 37122 Verona, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata cordifin @ legalmail.it [cordifin @ legalmail.it] (anticipata via posta elettronica ordinaria all'indirizzo segreteria @ cordifin.it).

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'assemblea verrà messa a disposizione presso la sede legale della Società sita in Piazza Renato Simoni n. 1, 37122 Verona, e sarà consultabile via internet tramite il link di collegamento alla cartella condivisa denominata "Cordifin | Cambiali Finanziarie Cordifin 8 Ottobre 2021 Callable ", previa richiesta alla Società delle relative credenziali di accesso da effettuarsi mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata cordifin @ legalmail.it [cordifin @ legalmail.it] o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria segreteria @ cordifin.it, accompagnata da evidenza dalla documentazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

