EANS-Other capital market information: CORDIFIN S.p.A. / New bond issues

Other capital market information transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is responsible for the content of this announcement.

ISIN: IT0005405771

CORDIFIN SPA

EMISSIONE DELLE NOTE SULLA PROMISSORIA «CORDIFIN 8 OTTOBRE 2021 CHIAMABILE» (ISIN IT0005405771) E AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE SULlo SCAMBIO DI STOCK DI VIENNA

Verona (VR), 8 aprile 2020 - Cordifin SpA (la "Società") annuncia di aver collocato ed emesso oggi n. 15 cambiali di importo nominale di Euro 100.000,00 ciascuna, per un importo nominale complessivo di Euro 1.500.000,00, sulla base di l'emissione denominata «Cordifin 8 ottobre 2021 Callable» (ISIN:

IT0005405771) (la "Emissione"), per un importo nominale massimo di Euro 10.000.000,00, con durata fino all'8 ottobre 2021, rappresentata da un massimo di n. 100 cambiali in forma al portatore, denominato in euro, non convertibile, con tasso di interesse annuo lordo fisso pari al 5% e riservato agli investitori professionali.

L'emissione è stata ammessa alla negoziazione sull'MTF di Vienna, un sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato dalla Wiener Börse AG. Pairstech Capital Management LLP ha agito come arrangiatore dell'emissione mentre lo studio legale internazionale DWF LLP ha agito come consulente per le trattative.

***

Dettagli aziendali:

Marco Vittorio Perego - Amministratore Delegato

Tel. + 39 045 8000122

Email mavip @ cordifin.it [mavip @ cordifin.it]

Sito Internet http://www.cordifin.it/ [http://www.cordifin.it/]

end of announcement euro adhoc

Attachments with Announcement:

----------------------------------------------

http://resources.euroadhoc.com/documents/10453496/9/10455659/1/2020_04_08_comunicato_ingl.pdf

issuer: CORDIFIN S.p.A.

Piazza Renato Simoni n. 1

I-37122 Verona

phone: 0039 045 8000122

FAX: 0039 045 9201925

mail: segreteria @ cordifin.it

WWW: http://www.cordifin.it

ISIN: IT0005405771

indexes:

stockmarkets: Wien

language: English

Digital press kit: http://www.ots.at/pressemappe/33395/aom

Rückfragen & Kontakt:

Marco Vittorio Perego – Amministratore Delegato

Tel. + 39 045 8000122

Email mavip @ cordifin.it

Internet website http://www.cordifin.it/