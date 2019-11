EANS-Tip Announcement: Marinomed Biotech AG / Quarterly report according to art. 126 Stock Exchange Act

Tip announcement for financial statements transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is responsible for the content of this announcement.

The company Marinomed Biotech AG is declaring the following financial reports below:

Report Type: Quarterly report according to art. 126 Stock Exchange Act English:

Publication Date: 29.11.2019

Publication Location: https://www.marinomed.com/en/investors/publications

end of announcement euro adhoc

issuer: Marinomed Biotech AG

Veterinärplatz 1

A-1210 Wien

phone: 0043250774460

FAX: 0043250774493

mail: office @ marinomed.com

WWW: www.marinomed.com

ISIN: ATMARINOMED6, AT0000A1WD52

indexes:

stockmarkets: Wien

language: English

Digital press kit: http://www.ots.at/pressemappe/31479/aom

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Eva Prieschl-Grassauer

Chief Scientific Officer, Marinomed

Veterinärplatz 1, 1210 Vienna, Austria

T +43 (0)1 250 77 4460

E-Mail: eva.prieschl @ marinomed.com

http://www.marinomed.com

Roland Mayrl

Managing Partner, Metrum Communications

Bauernmarkt 10/19, 1010 Vienna, Austria

T +43 (0) 1 504 69 87 331

E-Mail: r.mayrl @ metrum.at

http://www.metrum.at