EQS-News: RBI 1-9/2023: Zinsüberschuss bleibt stark, CET1 Ratio weiter verbessert

RBI 1-9/2023: Zinsüberschuss bleibt stark, CET1 Ratio weiter verbessert • Ergebnis nach Steuern ohne Russland und Belarus der ersten neun Monate von EUR 1.186 Millionen, Anstieg um 29% (ohne Bulgarien im Jahr 2022) • Anstieg der Kernerträge ohne Russland und Belarus im Jahresvergleich um 20% auf EUR 4.430 Millionen, getrieben durch Zinsüberschuss • Harte Kernkapitalquote bei 16,5% (transitional, inkl. Ergebnis), ohne Russland 14,4% • Im Jahresvergleich deutlich geringere Kreditrisikovorsorgen (Rückgang um EUR 470 Millionen) • Rückgang der Kundenkredite in Russland seit Jahresbeginn um EUR 2,7 Milliarden, verstärkt durch Währungsabwertung • Rückstellungen für CHF-Kredite in Polen auf EUR 1.338 Millionen gestiegen Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-9/2023 1-9/2022 Q3/2023 Q2/2023 Zinsüberschuss 4.190 3.591 1.441 1.364 Provisionsüberschuss 2.364 2.682 667 732 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value- 205 471 89 30 Verwaltungsaufwendungen (2.874) (2.574) (878) (1.045) Betriebsergebnis 4.030 4.275 1.369 1.152 Übriges Ergebnis (589) (225) (138) (354) Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben (259) (285) (22) (2) Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte (251) (721) 8 42 Ergebnis vor Steuern 2.931 3.044 1.216 838 Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen 2.274 2.455 947 627 Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 0 453 0 0 Konzernergebnis 2.114 2.801 879 578 Bilanz in EUR Millionen 30/9/2023 31/12/2022 Forderungen an Kunden 101.931 103.230 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 121.233 125.099 Bilanzsumme 204.175 207.057 Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 97.278 97.680 Bankspezifische Kennzahlen 30/9/2023 31/12/2022 NPE Ratio 1,5% 1,6% NPE Coverage Ratio 58,9% 59,0% Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis) 16,5% 16,0% Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis) 20,7% 20,2% Kennzahlen 1-9/2023 1-9/2022 Q3/2023 Q2/2023 Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,81% 2,49% 2,95% 2,74% Cost/Income Ratio 41,6% 37,6% 39,1% 47,6% Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,25% 0,71% –% (0,19%) Konzern-Return-on-Equity 17,4% 27,6% 22,7% 14,1% Ergebnis je Aktie in EUR 6,19 8,31 2,59 1,68 Ausblick Ausblick 2023 RBI ohne RU/BY RBI Zinsüberschuss in EUR 4,2-4,3 Mrd. 5,6-5,7 Mrd. Provisionsüberschuss in EUR rund 1,8 Mrd. 2,9-3,0 Mrd. Forderungen an Kunden (Wachstum) rund 2% minus 1% Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,1 Mrd. rund 4,0 Mrd. Cost/Income Ratio rund 50% 43-45% Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte (vor Berücksichtigung von Overlays) rund 30 BP rund 40 BP Konzern-Return-on-Equity rund 10% rund 16% Harte Kernkapitalquote zum Jahresende über 13,5%* rund 16,5% *Unter Annahme einer Endkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von Null Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: John P. Carlson, CFA Group Investor Relations Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, Österreich ir @ rbinternational.com Telefon +43-1-71 707-2089 www.rbinternational.com