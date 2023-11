EQS-News: AT&S setzt Erholung weiter fort

EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis AT&S setzt Erholung weiter fort 02.11.2023 / 07:29 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ AT&S setzt Erholung weiter fort • Umsatz im 2. Quartal 2023/24 mit 452 Mio. € um 25 % höher als im Vorquartal, allerdings noch um 20 % unter dem Vorjahresquartal (Q2 2022/23: 567 Mio. €; Q1 2023/24: 362 Mio. €) • Bereinigte EBITDA-Marge von 30,6 % nur knapp unter Vorjahr • Ausblick für GJ 2023/24 und 2026/27 bestätigt Leoben – AT&S hat sich in einem anhaltend volatilen Marktumfeld im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 solide behauptet. „Obwohl sich im Vergleich zum Vorjahr das wirtschaftliche Umfeld fundamental verändert hat und wir mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert waren, konnten wir die schon zu Beginn des Geschäftsjahres gezeigte Erholung weiter fortsetzen“, sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer und erklärt: „Wir haben rechtzeitig Effizienz- und Kostenoptimierungsprogramme eingeleitet. Die Maßnahmen greifen nicht nur schneller als geplant, sie haben vor allem die Ertragssituation deutlich verbessert.“ Gerstenmayer sieht positive Trends für die Zukunft: „Auch, wenn wir vorläufig von einem Anhalten der Marktvolatilität ausgehen, sind die großen Trends in Bezug auf Digitalisierung und Elektrifizierung weiter intakt und bieten für AT&S klare Wachstumschancen.“ Im Vergleich zur starken Vergleichsperiode reduzierte sich der Konzernumsatz des 1. Halbjahres 2023/24 um 24 % auf 814 Mio. € (VJ: 1.070 Mio. €). Währungsbereinigt fiel der Konzernumsatz um 21 %. Der wesentliche Treiber für diese Entwicklung war das fundamental geänderte wirtschaftliche Umfeld. Innerhalb des Halbjahres konnte hingegen in beiden Segmenten ein deutlicher Anstieg erzielt werden; so stieg der Umsatz im 2. Quartal im Vergleich zum 1. Quartal im Segment Electronics Solutions um 30 % und im Segment Microelectronics um 18 %. Das EBITDA reduzierte sich im 1. Halbjahr um 31 % von 315 Mio. € auf 217 Mio. €. Die Ergebnisreduzierung ist vorrangig auf den geringeren Konzernumsatz zurückzuführen. Um den aus dem aktuell schwierigen Marktumfeld resultierenden Effekten wie Preisdruck und Inflation gegenzusteuern, hat AT&S bereits im vorigen Geschäftsjahr umfassende Kostenoptimierungs- und Effizienzprogramme initiiert. Diese Programme konnten bereits im 1. Halbjahr 2023/24 einen höheren Beitrag leisten als ursprünglich geplant. Wie schon beim Umsatz konnten sich beide Segmente innerhalb des Halbjahres auch beim EBITDA deutlich verbessern. Das EBITDA des Segments Electronics Solutions stieg im 2. Quartal mit dem höheren Umsatz und einem besseren Produktmix um 119 % auf 89 Mio. € (Q1 2023/24: 41 Mio. €). Im Segment Microelectronics erhöhte sich das EBITDA im Vergleich zum 1. Quartal, aus ähnlichen Gründen, um 43 % von 35 Mio. € auf 50 Mio. €. Wechselkursschwankungen hatten einen positiven Einfluss auf die Ergebnisentwicklung in Höhe von 15 Mio. €. Bereinigt um die Anlaufkosten in Kulim, Malaysia, und Leoben, Österreich, betrug das EBITDA 249 Mio. € (VJ: 335 Mio. €), was einem Rückgang von 26 % entspricht. Die EBITDA-Marge lag bei 26,6 % (um Anlaufkosten bereinigte EBITDA-Marge: 30,6 %) und damit unter dem Vorjahresniveau von 29,5 % (um Anlaufkosten bereinigte EBITDA-Marge: 31,3 %). Unterstützt wurde die Marge von den Kostenoptimierungs- und Effizienzprogrammen sowie abermals von der positiven Entwicklung im Bereich Medical – einer Sparte, für die AT&S aktuell strategische Optionen prüft. Die Abschreibungen erhöhten sich aufgrund von Anlagenzugängen und Technologie-Upgrades im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Mio. € auf 135 Mio. € (16,6 % vom Umsatz). Das EBIT fiel von 181 Mio. € auf 82 Mio. €. Das Finanzergebnis reduzierte sich vor allem durch eine Veränderung der Fremdwährungseffekte auf den Zahlungsmittelbestand von 66 Mio. € im Vorjahr auf aktuell -18 Mio. €. Das Konzernergebnis reduzierte sich von 224 Mio. € auf 49 Mio. €. Dies führte beim Ergebnis pro Aktie zu einem Rückgang um 4,50 € von 5,52 € auf 1,02 €. Die Vermögens- und Finanzlage zum 30. September 2023 ist weiterhin von der Investitions- und damit einhergehenden Finanzierungstätigkeit geprägt. Die Bilanzsumme stieg aufgrund von Anlagenzugängen gegenüber dem Bilanzstichtag 31. März 2023 um 4 % auf 4.317 Mio. €. Trotz des positiven Konzernergebnisses verringerte sich die Eigenkapitalquote aufgrund des hohen Investitionsvolumens und aufgrund von negativen Wechselkurseffekten im ‚Sonstigen Ergebnis‘ (OCI, other comprehensive income) um 2,1 Prozentpunkte auf 25,7 %. Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten reduzierte sich auf 712 Mio. € (31. März 2023: 792 Mio. €). Zusätzlich verfügt AT&S über 623 Mio. € an nicht genutzten Kreditlinien zur Sicherstellung der Finanzierung des künftigen Investitionsprogramms und kurzfristig fälliger Rückzahlungen. Kennzahlen Q2 Q2 Veränderung H1 H1 Veränderung in Mio. € 2023/24 2022/23 in % 2023/24 2022/23 in % Umsatzerlöse 452 567 -20 % 814 1.070 -24 % EBITDA 142 178 -20 % 217 315 -31 % EBITDA bereinigt^* 157 190 -18 % 249 335 -26 % EBITDA-Marge (in 31,3 31,4 - 26,6 29,5 - %) EBITDA-Marge 34,7 33,6 - 30,6 31,3 - bereinigt (in %)^* EBIT 73 108 -32 % 82 181 -55 % EBIT bereinigt^* 89 121 -26 % 116 202 -65 % EBIT-Marge (in %) 16,2 19,1 - 10,0 16,9 - EBIT-Marge 19,7 21,4 - 14,2 18,9 - bereinigt (in %)^* Konzernergebnis 51 128 -60 % 49 224 -78 % ROCE (in %)^* n.a. n.a. - 6,4 19,5 - Nettoinvestitionen 245 213 -15 % 517 490 6 % Cashflow aus laufender 112 160 -30 % 341 366 -7 % Geschäftstätigkeit Gewinn je Aktie 1,20 3,17 -62 % 1,02 5,52 -81 % (in €) Mitarbeiterstand 13.854 15.727 -12 % 13.982 15.309 -9 % (Anzahl)^** ^* Bereinigt um Anlaufkosten ^** Inkl. Leihpersonal, Durchschnitt. Zum Stichtag September 2023: 13.741 Ausblick 2023/24 Im Geschäftsjahr 2023/24 wird AT&S, abhängig von der Marktentwicklung, die Investitionsvorhaben in Kulim und den Ausbau des Standorts Leoben weiter vorantreiben sowie Technologie-Upgrades an anderen Standorten durchführen. Angesichts des äußerst volatilen Umfelds werden die laufenden Investitionsprojekte kurzzyklisch überprüft und bei Bedarf den jeweils aktuellen Gegebenheiten angepasst. Für die Segmente von AT&S gestalten sich die Erwartungen derzeit wie folgt: In den Märkten für IC-Substrate wird 2023 für Notebooks eine geringere Nachfrage als 2022 erwartet. Bei Servern hat es konjunkturbedingt einen Einbruch am Anfang des Jahres gegeben, hier wird von einer raschen Erholung ausgegangen, so dass das Vorjahresniveau bereits im 2. Halbjahr 2024 übertroffen werden soll. Im Bereich der mobilen Endgeräte, welcher eine schwache Gesamtmarktlage aufweist, bleibt das Geschäft mit Modulleiterplatten ein positiver Treiber für AT&S. Auch wenn Automotive einem Wachstumstrend aufgrund des weiter steigenden Elektronikanteils je Fahrzeug unterliegt, steht der Leiterplattenmarkt unter Preisdruck. Bei Industrial wird dieses Jahr für den Markt mit einem Rückgang gerechnet. Für das Geschäftsjahr 2023/24 plant das Management – in Abhängigkeit vom Marktumfeld und den Projektfortschritten – ein Investitionsvolumen von bis zu 1,1 Mrd. €. AT&S erwartet, dass das herausfordernde Marktumfeld mit anhaltendem Preisdruck auch im zweiten Halbjahr 2023/24 Bestand haben und weiterhin eine hohe Volatilität sowie geringe Visibilität aufweisen wird. Hohe Inflationsraten, steigende Zinsen, Rezessionsrisiken sowie geopolitische Entwicklungen stellen weiterhin zusätzliche Unsicherheitsfaktoren für die Endmärkte dar. In diesem herausfordernden Umfeld erwartet AT&S einen Jahresumsatz zwischen 1,7 und 1,9 Mrd. €. Exklusive der Effekte aus dem Anlauf der neuen Produktionskapazitäten in Kulim und Leoben in Höhe von rund 100 Mio. € wird die bereinigte EBITDA-Marge voraussichtlich zwischen 25 und 29 % liegen. Ausblick 2026/27 Die Erweiterung der Produktionskapazitäten in Kulim und der Ausbau des Standorts in Leoben entwickeln sich trotz der aktuell herausfordernden Weltwirtschaftslage weiterhin positiv. Somit geht AT&S davon aus, dass im Geschäftsjahr 2026/27 ein Umsatz von rund 3,5 Mrd. € erzielt wird, und erwartet eine EBITDA-Marge von 27 bis 32 %. Das Management beobachtet die derzeit angespannte geopolitische Lage mit höchster Aufmerksamkeit, um jederzeit auf Entwicklungen reagieren und strategische Anpassungen vornehmen zu können. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für die Kerngeschäfte IC-Substrate, Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial und Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul). Eine neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wird derzeit in Kulim, Malaysia, errichtet. Und in Leoben wird ein europäisches Kompetenzzentrum mit angeschlossener Serienproduktion für IC-Substrate-Technologien gebaut. Das Unternehmen beschäftigt etwa 14.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter [1] www.ats.net Medienkontakt: Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; [2]g.reischl @ ats.net Investor Relations Kontakt: Philipp Gebhardt, Senior Director Investor Relations Tel: +43 3842 200 2274; Mobil: +43 664 7800 2274; [3]p.gebhardt @ ats.net AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 8700 Leoben / Österreich [4] www.ats.net