EQS-News: Telekom Austria AG: Funkturmgeschäft der Telekom Austria AG soll voraussichtlich mit 22. September 2023 die Notierung im Amtlichen Handel der Wiener Börse aufnehmen.

EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Börsengang Telekom Austria AG: Funkturmgeschäft der Telekom Austria AG soll voraussichtlich mit 22. September 2023 die Notierung im Amtlichen Handel der Wiener Börse aufnehmen. 12.09.2023 / 12:09 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Corporate News: Funkturmgeschäft der Telekom Austria AG soll voraussichtlich mit 22. September 2023 die Notierung im Amtlichen Handel der Wiener Börse aufnehmen. Telekom Austria AG gibt den voraussichtlichen Zeitplan für die Abspaltung des Funkturmgeschäfts in eine eigene Gesellschaft (EuroTeleSites AG) wie folgt bekannt: Vorbehaltlich der zeitgerechten Ausstellung der erforderlichen Genehmigungen – insbesondere der Eintragung der EuroTeleSites AG im Firmenbuch und der Billigung des für die Börsezulassung erforderlichen Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde – soll die Börsenotiz der EuroTeleSites AG im Amtlichen Handel der Wiener Börse (im Segment "Prime Market") am 22. September 2023 erfolgen. Die Zuteilung der EuroTeleSites Aktien erfolgt auf Basis der jeweiligen Depotstände in Telekom Austria Aktien mit Ablauf des letzten Handelstages vor dem Zuteilungsstichtag, das ist voraussichtlich der 21. September 2023. Aktionär:innen der Telekom Austria AG erhalten für je vier Telekom Austria Aktien zusätzlich eine Aktie der EuroTeleSites AG (die Anzahl der von jeder Aktionärin und jedem Aktionär gehaltenen Telekom Austria Aktien bleibt durch die Abspaltung unverändert). Aktienspitzen von weniger als einer EuroTeleSites Aktie werden gesammelt und in der Folge über die Börse verkauft. Die Erlöse werden den jeweiligen Aktionär:innen voraussichtlich Mitte Oktober 2023 in bar gutgeschrieben. Aktionär:innen der Telekom Austria AG müssen weder für die Einbuchung der Aktien der EuroTeleSites AG, noch für eine allfällige Verwertung von Aktienspitzen eine gesonderte Veranlassung über ihre depotführende Stelle treffen. Es ist beabsichtigt, dass die Telekom Austria Aktien ab dem 22. September 2023 „ex Anspruch“ auf die EuroTeleSites Aktien notieren werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die depotmäßige Einbuchung der EuroTeleSites Aktien voraussichtlich erst am oder um den Dienstag, 26. September 2023 (Settlement-Tag) erfolgen wird. Ob Aktionär:innen der EuroTeleSites AG bereits mit dem Zeitpunkt der voraussichtlichen Handelsaufnahme am Freitag, 22. September 2023, und vor ihrer depotmäßigen Einbuchung voraussichtlich am oder um den 26. September 2023 über ihre Aktien der EuroTeleSites AG verfügen und insbesondere ihre EuroTeleSites Aktien über die Börse veräußern können, hängt ausschließlich von ihrer jeweiligen depotführenden Stelle ab. Weder die Telekom Austria AG noch die EuroTeleSites AG können darauf Einfluss nehmen. Aktionär:innen werden daher aufgefordert, die Möglichkeit der Veräußerung der EuroTeleSites Aktien vor ihrer depotmäßigen Einbuchung mit ihrer depotführenden Stelle abzuklären. An der Börsenotiz der Telekom Austria Aktien an der Wiener Börse ändert sich nichts. Die Abspaltung der EuroTeleSites AG findet knapp vor dem Ende des dritten Berichtsquartals der Telekom Austria AG statt. Da die Entkonsolidierung einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt, hat sich die Telekom Austria AG entschlossen, die Ergebnisse des dritten Quartals verkürzt, aber dennoch wie geplant am 17. Oktober 2023, zu berichten. Der gewählte Ansatz sieht vor, die verkürzte Konzern-Gesamtergebnisrechnung derart zu präsentieren, als wäre das Funkturmgeschäft zum Stichtag 30. September 2023 noch Teil der Telekom Austria Group. Auf die Veröffentlichung der Konzernbilanz und -Kapitalflussrechnung sowie der Segmentberichterstattung wird ausnahmsweise verzichtet. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 12.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Telekom Austria AG Lassallestrasse 9 1020 Wien Österreich Telefon: 004350664 47500 E-Mail: investor.relations @ a1.group Internet: www.a1.group ISIN: AT0000720008 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1723577 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1723577 12.09.2023 CET/CEST