EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung AUSTRIACARD HOLDINGS AG: 17.08.2023 / 12:56 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Wien, am 17.08.2023 AUSTRIACARD HOLDINGS AG: DURCHFÜHRUNG DER KAPITALERHÖHUNG AUS GESELLSCHAFTSMITTELN (DURCH UMWANDLUNG VON GEBUNDENEN KAPITALRÜCKLAGEN) Die ordentliche Hauptversammlung der AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) vom 30.06.2023 hat zu Tagesordnungspunkt 8 (a) die Umstellung der Aktien der Gesellschaft von Nennbetrags- auf Stückaktien, (b) die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von derzeit EUR 18.176.934 um EUR 18.176.934 auf künftig EUR 36.353.868 aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung eines Teilbetrags in Höhe von EUR 18.176.934 der gebundenen Kapitalrücklagen in Grundkapital (nominelle Kapitalerhöhung) unter gleichzeitiger Ausgabe zusätzlicher Aktien im Verhältnis 1:1, und (c) die entsprechende Änderung der Satzung der Gesellschaft in den Punkten 4.1, 4.2, 4.9 und 8.5.1, beschlossen. Die Satzungsänderung wurde am 17.08.2023 in das österreichische Firmenbuch eingetragen. Mit der Eintragung wurde die Satzungsänderung (einschließlich der Umstellung der Aktien von Nennbetrags- auf Stückaktien, der Erhöhung des Grundkapitals und der Erhöhung der Anzahl der Aktien der Gesellschaft auf insgesamt 36.353.868 Aktien) rechtswirksam. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt somit ab dem 17.08.2023 EUR 36.353.868 und ist eingeteilt in 36.353.868 (nennwertlose) Stammaktien, die jeweils in gleichem Umfang am Grundkapital beteiligt sind und jeweils eine Stimme gewähren. Die Zulassung der neuen (Gratis-)Aktien an der Athener Börse (ATHEX) und deren unentgeltliche Zuteilung an die Altaktionäre im Verhältnis von 1:1 wurde von dem Corporate Action Komitee von ATHEX mit Bescheid vom 01.08.2023, vorbehaltlich der Eintragung der entsprechenden Änderungen der Satzung im österreichischen Firmenbuch, genehmigt. Die jeweilige Anpassung der Notierung an der Wiener Börse (VSE) und am ATHEX, einschließlich der technischen Umsetzung der Umstellung von Nennbetragsaktien auf Stückaktien und der Ablösung des Rechts, neue (Gratis-)Aktien zu erhalten, wird am 21.08.2023 („Ex-Tag“) erfolgen. Zum gleichen Zeitpunkt wird sich bei der Anpassung der Notierung durch die VSE und ATHEX der Aktienpreis pro Aktie (aufgrund der Verdoppelung der Anzahl der Aktien) gemäß den geltenden Vorschriften voraussichtlich halbieren. Der Stichtag für die Ausgabe der neuen (Gratis-)Aktien ist 22.08.2023, Ende des Tages (24:00 Uhr Wiener Zeit). Aktionäre, die zum Nachweisstichtag eine Aktie der Gesellschaft halten, erhalten für jede Aktie eine zusätzliche (Gratis-)Aktie. Die technische Einbuchung der neuen (Gratis-)Aktien in die Systeme von VSE und ATHEX und die Aufnahme des Handels dieser neuen (Gratis-)Aktien, die im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (nominelle Kapitalerhöhung) ausgegeben werden, ist für den 23.08.2023 vorgesehen. Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass - je nach dem vom depotführenden Kreditinstitut, depotführenden Finanzdienstleister oder Zentralverwahrer des Aktionärs festgelegten Tag der Einbuchung der neuen (Gratis-)Aktien in das Depot des Aktionärs - der Verkauf der neuen (Gratis-)Aktien möglicherweise erst ab der tatsächlichen Einbuchung der neuen (Gratis-)Aktien in das jeweilige Depot des Aktionärs möglich ist. Käufe und Verkäufe der bestehenden Aktien sind hiervon nicht betroffen. Der Handel mit den bestehenden Aktien der Gesellschaft an der Wiener Börse und an der Athener Börse wird grundsätzlich an allen Handelstagen möglich sein. Weitere Informationen finden Sie in den Q&A, die unter www.austriacard.com/hauptversammlung abrufbar sind, sowie in dem über ATHEX veröffentlichten Informationsdokument und auf der Webseite der Gesellschaft. Zeitplan 17.08.2023 Eintragung der Satzungsänderung in das österreichische Firmenbuch (einschließlich der Umwandlung der Aktien von Nennbetragsaktien in Stückaktien, der Erhöhung des Grundkapitals und der Erhöhung der Anzahl der Aktien der Gesellschaft auf insgesamt 36.353.868 Aktien) 21.08.2023 Ex-Tag, Anpassung der Notierung durch die Wiener Börse und die Athener Börse: technische Umsetzung der Umstellung von Nennbetragsaktien auf Stückaktien, Halbierung des Referenzkurses aufgrund der Verdoppelung der Anzahl der gehandelten Aktien 22.08.2023 Nachweisstichtag 23.08.2023 (oder später, je nach Beginn des Handels der neuen depotführendem Kreditinstitut / (Gratis-)Aktien und vorgesehener depotführender Einbuchung neuer (Gratis-)Aktien in das Finanzdienstleister / Aktionärsdepot Zentralverwahrer des Aktionärs) ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG, mit Sitz in Wien und internationaler Präsenz, ist einer der führenden Anbieter von Secure Digital Technology Solutions in Europa. Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist einer der führenden B2B-Anbieter von Smart Cards, Personalisierungs- und Zahlungslösungen sowie sicheren Datenmanagement- und Digitalisierungslösungen in Österreich, Skandinavien, Zentral- und Osteuropa und Südosteuropa und hat darüber hinaus einen bedeutenden Marktanteil in vielen anderen europäischen Ländern und der Türkei. Die Gruppe expandiert schnell in geografische Gebiete außerhalb Europas, wie z.B. in die USA, wo sie ein neues Personalisierungszentrum eingerichtet hat, und in den Nahen Osten und Afrika, wo Vertriebsstandorte entwickelt wurden, die bereits ein bedeutendes Neugeschäft angezogen haben. Darüber hinaus hat sich die Gesellschaft zu einem bevorzugten Partner für Zahlungsprodukte und -lösungen für Challenger Banken/Neobanken entwickelt, einem weltweit wachsenden Marktsegment. Die Gesellschaft verfügt über eine sehr starke paneuropäische Präsenz, die vom Vereinigten Königreich bis nach Griechenland und in die Türkei reicht, mit sieben Produktionsstätten und sieben Personalisierungszentren in Europa sowie einem zusätzlichen Personalisierungszentrum in den USA, in denen derzeit rund 2.500 Mitarbeiter beschäftigt sind. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über Vertriebsstandorte in Norwegen, der Tschechischen Republik, Deutschland, Kroatien, Serbien, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie über ein Netzwerk von Partnern und Vertriebsagenturen auf der ganzen Welt. Diese Präsenz ermöglicht es der Gesellschaft, ihren Kunden ein hohes Serviceniveau zu bieten, was durch die sehr langjährigen Geschäftsbeziehungen bestätigt wird. Der internationale Kundenstamm der Gruppe profitiert von einem komplementären Produkt-, Dienstleistungs- und Lösungsangebot, das von Rechnungsdruck, Direktmailing und Dokumentenverarbeitung bis hin zu Zahlungs-, Transit- und ID-Karten reicht und zunehmend mit Online-, Mobil- und Digitalisierungslösungen kombiniert wird. 