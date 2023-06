EQS-Adhoc: EQS-Adhoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: AUFSICHTSRAT DER GESELLSCHAFT BESCHLIEßT

SPYROPOULOS, ERWEITERUNG DES VORSTANDS, ANPASSUNGEN DER BISHERIGEN MANAGEMENTBETEILIGUNGSPROGRAMME DER TOCHTERGESELLSCHAFTEN UND ÜBERNAHME DERSELBEN DURCH AUSTRIACARD HOLDINGS AG Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Wien, am 21.06.2023 Der Aufsichtsrat der AUSTRIACARD HOLDINGS AG hat in der Aufsichtsratssitzung vom 21.06.2023 beschlossen, das Vorstandsmandat von Panagiotis Spyropoulos bis 30.06.2027 zu verlängern. Außerdem hat der Aufsichtsrat beschlossen den Vorstand der Gesellschaft, bisher bestehend aus Herrn Nikolaos Lykos, Executive Chairman of the Management Board und Panagiotis Spyropoulos, Vice-Chairman of the Management Board und Group CEO um vier Personen zu erweitern. Mit Wirkung zum 01.07.2023 wurden neben den bisherigen Vorstandsmitgliedern auch Emmanouil Kontos, Burak Bilge, Jon Neeraas und Markus Kirchmayr zu weiteren Vorstandsmitgliedern ernannt. Emmanouil Kontos, geb. 02.12.1971, ist derzeit Geschäftsführer mehrerer Konzerngesellschaften im CEE-Raum und vormaliger Geschäftsführer der INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A. Er wird als Deputy CEO und Executive Vice President CEE die Bereiche M&A, Marketing & Communication und Change Management zusätzlich übernehmen und das Wachstum des gesamten Produktportfolios des Konzerns im CEE-Raum weiter vorantreiben. Emmanouil Kontos ist seit 2018 für den Konzern tätig und hatte zuvor Führungspositionen unter anderem in den Märkten Europa, MEA und USA in den Bereichen General Management, Finance und Business Development für Colgate Palmolive, General Mills, Hellenic Bottling Company und Korres Natural Products inne. Burak Bilge, geb. 23.05.1975, ist Geschäftsführer der Konzerngesellschaft Austria Card Turkey Kart Operasyonlari AS, Türkei. Als Executive Vice President Türkiye / Middle East and Africa wird er die Verantwortung für diese Märkte übernehmen und das Wachstum des gesamten Produktportfolios des Konzerns im MEA-Raum weiter vorantreiben. Burak Bilge ist seit 2013 für den Konzern tätig und war zuvor als Director of International Business bei Garanti Bank Payment Systems sowie Global Manager of Payment Systems and Innovation bei der Erste Group mit Sitz in Wien tätig. Jon Neeraas, geb. 05.12.1966, hat die TAG Systems Brand innerhalb des AUSTRIACARD HOLDINGS AG Konzerns geleitet. Er wird nun die Rolle des Executive Vice President Western Europe, UK, Nordics and Americas übernehmen und das Wachstum des gesamten Produktportfolios des Konzerns in diesen Regionen weiter vorantreiben. Jon Neeraas ist seit 1991 im Payment Card and Personalization Bereich und seit 2019 für den Konzern tätig. Zuvor war Jon Neeraas Mitgründer und CEO der TAG Systems Gruppe. Markus Kirchmayr, geb. 21.11.1980, der schon bisher die Funktion des CFO der AUSTRIACARD HOLDINGS AG innehatte, führt die Bereiche Finance, Internal Control und Compliance künftig auch als Vorstandsmitglied der AUSTRIACARD HOLDINGS AG. Markus Kirchmayr ist seit 2015 in unterschiedlichen Führungsrollen für den Konzern tätig und war davor Manager bei KPMG und Head of Group Consolidation bei der börsenotierten Conwert Immobilien Invest SE. Markus Kirchmayr ist als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Certified IFRS Accountant qualifiziert. Somit wird der Vorstand der AUSTRIACARD HOLDINGS AG ab 01.07.2023 aus den folgenden Mitgliedern bestehen: • Nikolaos Lykos, Executive Chairman of the Management Board • Panagiotis Spyropoulos, Vice Chairman & Group CEO • Emmanouil Kontos, Deputy CEO and Executive Vice President CEE • Burak Bilge, Executive Vice President Turkey / Middle East and Africa • Jon Neeraas, Executive Vice President Western Europe, UK, Nordics and Americas • Markus Kirchmayr, Group CFO Die detaillierten CVs aller Vorstandsmitglieder werden in Kürze auf der Website der AUSTRIACARD HOLDINGS AG abrufbar sein. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat beschlossen, dass die bisher auf der Ebene von Tochtergesellschaften der AUSTRIACARD HOLDINGS AG, nämlich der INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A. und der AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H. bestehenden Managementbeteiligungsprogramme – von denen dasjenige der INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A. bereits im Zuge der Verschmelzung der INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A. auf die AUSTRIACARD HOLDINGS AG mit Wirkung zum 17.03.2023 auf die AUSTRIACARD HOLDINGS AG übergegangen ist – nun, wie in der Aufsichtsratssitzung vom 21.09.2022 beschlossen und dem Prospekt auf den Seiten 119 ff zu entnehmen, angepasst bzw von der AUSTRIACARD HOLDINGS AG übernommen werden. Im Zuge der Anpassung wird, neben weiteren geringfügigen Änderungen, die Anzahl der bei Zielerreichung zustehenden Aktienoptionen gegenüber den bisherigen Programmen um 20% verringert. Darüber hinaus wird unter dem nunmehr zusammengefassten und geänderten Managementbeteiligungsprogramm ausschließlich die Gesellschaft – und nicht mehr auch der jeweilige Begünstigte – das Recht haben, anstelle der Ausgabe von Aktien ein Cash Settlement vorzunehmen. Der Aufsichtsrat hat eine entsprechende Anpassung der Vergütungspolitik der AUSTRIACARD HOLDINGS AG in Auftrag gegeben. Die Vorstandsmitglieder Panagiotis Spyropoulos, Emmanouil Kontos, Jon Neeraas und Markus Kirchmayr sind, wie bisher, auch Begünstigte des angepassten Managementbeteiligungsprogramms. ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG, mit Sitz in Wien und internationaler Präsenz, ist einer der führenden Anbieter von Secure Digital Technology Solutions in Europa. Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist einer der führenden B2B-Anbieter von Smart Cards, Personalisierungs- und Zahlungslösungen sowie sicheren Datenmanagement- und Digitalisierungslösungen in Österreich, Skandinavien, Zentral- und Osteuropa und Südosteuropa und hat darüber hinaus einen bedeutenden Marktanteil in vielen anderen europäischen Ländern und der Türkei. Die Gruppe expandiert schnell in geografische Gebiete außerhalb Europas, wie z.B. in die USA, wo sie ein neues Personalisierungszentrum eingerichtet hat, und in den Nahen Osten und Afrika, wo Vertriebsstandorte entwickelt wurden, die bereits ein bedeutendes Neugeschäft angezogen haben. Darüber hinaus hat sich die Gesellschaft zu einem bevorzugten Partner für Zahlungsprodukte und -lösungen für Challenger Banken/Neobanken entwickelt, einem weltweit wachsenden Marktsegment. Die Gesellschaft verfügt über eine sehr starke paneuropäische Präsenz, die vom Vereinigten Königreich bis nach Griechenland und in die Türkei reicht, mit sieben Produktionsstätten und sieben Personalisierungszentren in Europa sowie einem zusätzlichen Personalisierungszentrum in den USA, in denen derzeit rund 2.500 Mitarbeiter beschäftigt sind. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über Vertriebsstandorte in Norwegen, der Tschechischen Republik, Deutschland, Kroatien, Serbien, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie über ein Netzwerk von Partnern und Vertriebsagenturen auf der ganzen Welt. Diese Präsenz ermöglicht es der Gesellschaft, ihren Kunden ein hohes Serviceniveau zu bieten, was durch die sehr langjährigen Geschäftsbeziehungen bestätigt wird. Der internationale Kundenstamm der Gruppe profitiert von einem komplementären Produkt-, Dienstleistungs- und Lösungsangebot, das von Rechnungsdruck, Direktmailing und Dokumentenverarbeitung bis hin zu Zahlungs-, Transit- und ID-Karten reicht und zunehmend mit Online-, Mobil- und Digitalisierungslösungen kombiniert wird. 