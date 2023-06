EQS-Adhoc: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe mit voraussichtlichem Ergebnisrückgang im 1. Halbjahr 2023

EQS-Ad-hoc: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Prognose Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe mit voraussichtlichem Ergebnisrückgang im 1. Halbjahr 2023 20.06.2023 / 19:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) erwartet für das 1. Halbjahr 2023 ein operatives Ergebnis in der Bandbreite von 90 bis 110 Mio. EUR nach 285 Mio. EUR im 1. Halbjahr 2022. Dieser Rückgang ist vor allem auf die schwache Absatzentwicklung in der Division MM Board & Paper zurückzuführen, auf die wir bereits zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Jahr hingewiesen haben. Der historisch ungewöhnliche Mengenrückgang auf dem europäischen Markt im 1. Halbjahr fiel infolge hoher Lagerbestände bei Kunden und der dämpfenden Wirkung der Inflation auf den Privatkonsum höher als erwartet aus. Darüber hinaus verzeichnete MM im 1. Halbjahr große investitionsbedingte Stillstände in den Kartonwerken Frohnleiten und Neuss, wobei letzterer rund drei Monate dauerte. Zusammen mit den jährlichen Wartungsstillständen im Zellstoffwerk Kwidzyn führte dies zu einem deutlichen Ergebnis- und Mengenrückgang in der Division MM Board & Paper im Vergleich zu den Rekordwerten des Vorjahres. Für Juli und August sind weitere marktbedingte Stillstände zu erwarten. Der geplante Umbau-Stillstand im Werk Kolicevo zur Modernisierung der Kartonmaschine wird wie geplant im dritten Quartal stattfinden. In der Packagingdivision schwächt sich der Auftragseingang ab. Diese Ergebniserwartung basiert auf aktuellen Einschätzungen, welche mit gewissen Unsicherheiten behaftet sind. Wie bereits angekündigt, werden die Halbjahresergebnisse 2023 am 10. August 2023 veröffentlicht. Ende der Insiderinformation ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 20.06.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 1040 Wien Österreich Telefon: 0043 1 501 36 91180 Fax: 0043 1 501 36 91391 E-Mail: investor.relations @ mm.group Internet: www.mm.group ISIN: AT0000938204 WKN: 93820 Indizes: ATX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1661323 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1661323 20.06.2023 CET/CEST