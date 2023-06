EQS-News: Semperit AG Holding: Weiterentwickelte Industriestrategie beschlossen, Wechsel im Vorstand

Presseinformation Semperit: Weiterentwickelte Industriestrategie beschlossen, Wechsel im Vorstand • Strategie mit Fokus auf Industriekunden • Organisation wird angepasst, zukünftig zwei Geschäftsfelder • Semperflex-Segmentleiter Gerfried Eder rückt in den Vorstand auf • COO Kristian Brok verlässt das Unternehmen Wien, 20. Juni 2023 – Der Aufsichtsrat der Semperit AG Holding hat in seiner heutigen Sitzung die vom Vorstand erarbeitete Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie beschlossen. Eckpfeiler dieser weiterentwickelten Strategie sind die Umsetzung des Verkaufs von Sempermed[1][1], die Akquisition der RICO Group[2][2], die Stärkung der Schlauchproduktion mit der Erweiterung des tschechischen Produktionsstandortes und die weitere Fokussierung auf industrielle Anwendungen und technische Lösungen auf Elastomer-Basis in Verbindung mit noch mehr Kundennähe. Weiterentwickelte Strategie bewirkt Organisationsanpassungen Die Semperit-Gruppe wird im Rahmen der weiterentwickelten Strategie organisatorische Anpassungen vornehmen und die derzeit bestehende Segmentstruktur in zwei Divisionen (Geschäftsfelder) gliedern: Die Division Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Engineered Applications enthält Rolltreppenhandläufe, Fördergurte, Seilbahnringe, weitere Engineered Elastomer-Produkte sowie die RICO Group und legt den Schwerpunkt auf maßgeschneiderte technische Lösungen. Jede der beiden Divisionen zielt auf unterschiedliche Kundengruppen und deren spezifische technische Anforderungen ab. Durch die Fokussierung auf zwei Geschäftsfelder und eine daraus folgende schlankere Organisation rechnet der Vorstand mit Kosteneinsparungen, die wesentlich über die bereits in Umsetzung befindlichen Maßnahmen zur Gemeinkostenreduktion hinausgehen. Gerfried Eder neuer Vorstand für Industrial Applications Die neue Organisationsstruktur bringt einen Vorstandswechsel und eine Umverteilung von Zuständigkeiten mit sich. In der heutigen Aufsichtsratssitzung wurde Gerfried Eder beginnend mit 1. Juli 2023 zum Vorstandsmitglied (Chief Industrial Officer) bestellt. Gerfried Eder war bisher Managing Director & Director Sales des Segments Semperflex (Hydraulik- und Industrieschläuche) und zeichnete 2022 für mehr als 30% des Konzernumsatzes verantwortlich. Er ist seit dem Jahr 2000 bei Semperit beschäftigt, bekleidete bislang verschiedene Führungspositionen innerhalb der Semperit-Gruppe und wird die Verantwortung für das Geschäftsfeld Industrial Applications übernehmen. Gerfried Eder hat mit seinem Team die Schlauchproduktion in den vergangenen Jahren umsatz- und rentabilitätsmäßig zum wichtigsten Produktionszweig entwickelt. Thomas Cord Prinzhorn, Aufsichtsratsvorsitzender der Semperit AG Holding, kommentiert: „Ich begrüße Herrn Gerfried Eder im Vorstand und freue mich, dass ein so erfahrener Semperit-Manager für die neue Position gewonnen werden konnte. Gerfried Eder hat das Segment Semperflex strategisch hervorragend positioniert und über Jahre hohe Profitabilität erzielt. Dies gilt es nun auch in den anderen Produktionsbereichen umzusetzen.“ CEO Karl Haider zeichnet in der neuen Organisationsstruktur für das Geschäftsfeld Engineered Applications verantwortlich, die Zuständigkeiten von CFO Helmut Sorger bleiben unverändert bestehen. Der Aufsichtsrat hat heute auch der vorzeitigen Auflösung des Vorstandsvertrages von COO Kristian Brok mit großem Bedauern zugestimmt: Mit 30. Juni 2023 verlässt Kristian Brok das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen. Brok war seit Jänner 2020 Mitglied des Vorstandes. Thomas Cord Prinzhorn zum Ausscheiden von Kristian Brok: „Semperit verliert mit Kristian Brok einen im Polymer- und Elastomerbereich international erfahrenen Manager, dem ich für seine Verdienste in den vergangenen Jahren danken möchte.“ [[3][1] Das erste Closing wird für den 31. August 2023 erwartet] [[4][2] Das Closing wird für den 31. Juli 2023 erwartet] Für Rückfragen: Alexander Kleedorfer Judit Helenyi Director Group Brand Management Director Investor Relations (Interim), Corporate Spokesperson +43 676 8715 8464 +43 676 8715 8310 [5]alexander.kleedorfer @ semperitgroup.com [6]judit.helenyi @ semperitgroup.com [7] www.semperitgroup.com [8] www.linkedin.com/company/semperit-ag Über Semperit Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt: Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Hand-läufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Produkte für den Eisenbahnoberbau und Untersuchungs- und Operationshandschuhe. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt in ihren fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen weltweit rund 6.500 Mitarbeiter:innen, davon rund 3.100 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte der Konzern mit dem fortgeführten Geschäftsbereich einen Umsatz von 779,8 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 100,5 Mio. Für Rückfragen: Alexander Kleedorfer Judit Helenyi Director Group Brand Management Director Investor Relations (Interim), Corporate Spokesperson +43 676 8715 8464 +43 676 8715 8310 alexander.kleedorfer @ semperitgroup.com judit.helenyi @ semperitgroup.com www.semperitgroup.com www.linkedin.com/company/semperit-ag