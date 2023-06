EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten über rund 400 Mio. EUR

EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Lenzing AG: Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten über rund 400 Mio. EUR 16.06.2023 / 07:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ DIESE MITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, ODER VERTEILUNG, WEDER IM GANZEN NOCH TEILWEISE UND WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER AUSTRALIEN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERTEILUNG NICHT RECHTMÄSSIG WÄRE, BESTIMMT. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten über rund 400 Mio. EUR • Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten mit einem Bruttoerlös von ca. EUR 400 Mio. • Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung und Veröffentlichung des Angebotsprospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde, die für heute erwartet wird • Der Bezugspreis wurde auf 33,10 EUR pro Aktie festgelegt • Je 11 gehaltene Aktien kann jeder Aktionär 5 neue Aktien beziehen • Die indirekte Mehrheitsaktionärin von Lenzing, die B&C Gruppe, hat sich verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte auszuüben • Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 21. Juni 2023 (einschließlich) und endet am 5. Juli 2023 (einschließlich) • Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 21. Juni 2023 (einschließlich) bis 29. Juni 2023 am Amtlichen Handel der Wiener Börse gehandelt werden • Die internationale Privatplatzierung der nicht gezeichneten, neuen Aktien wird voraussichtlich am 5. Juli 2023 stattfinden • Lenzing plant, den Erlös zur Stärkung der Finanzposition und zur Unterstützung der Umsetzung der Unternehmensstrategie „Besseres Wachstum“ zu verwenden Lenzing – Der Vorstand der Lenzing Aktiengesellschaft („Lenzing“ oder die „Gesellschaft“) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden, eine vollständig garantierte Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für bestehende Aktionäre durchzuführen, um einen Bruttoerlös von rund EUR 400 Mio. zu erzielen (das „Angebot“). Der Emissionserlös wird zur Stärkung der Bilanz- und Liquiditätsposition von Lenzing verwendet und verschafft zusätzliche Flexibilität, um die Umsetzung der Unternehmensstrategie „Better Growth“ weiter zu unterstützen. Wesentliche Bedingungen des Angebotes Das Angebot führt zur Ausgabe von 12.068.180 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 (die „Neuen Aktien“) zu einem Bezugspreis von EUR 33,10 je Neuer Aktie (der „Bezugspreis“), was einem Abschlag von 35,9% auf den TERP (theoretischer Preis ohne Bezugsrechte) auf Basis des Schlusskurses der Lenzing Aktie am 15. Juni 2023 entspricht. Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich auf rund EUR 400 Mio. belaufen. Jeder Aktionär von Lenzing erhält für jede Lenzing Aktie, die er am 16. Juni 2023 um 23:59 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit hält, ein Bezugsrecht. Das Bezugsverhältnis beträgt 11 zu 5, sodass die Aktionäre (bzw. die Inhaber von Bezugsrechten) berechtigt sind, für je 11 bestehende Aktien (bzw. für die entsprechende Anzahl von Bezugsrechten) 5 Neue Aktien von Lenzing zu beziehen. Für nicht ausgeübte Bezugsrechte gibt es keine Entschädigung; die Bezugsrechte sind jedoch übertragbar und können während dem unten angegebenen Handelszeitraum am Amtlichen Handel der Wiener Börse gehandelt werden. Ein bestehender Aktionär hat auf sein Recht auf vier Bezugsrechte verzichtet, um ein gerades Bezugsverhältnis zu gewährleisten. Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von Bezugsrechten bezogen werden, werden ausgewählten institutionellen und anderen qualifizierten Anlegern gemäß den anwendbaren Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen zum Kauf angeboten, wobei der Angebotspreis bei einer solchen Privatplatzierung mindestens dem Bezugspreis entspricht. Zeichnungsverpflichtung Die B&C Gruppe, die indirekt 52,25% des Grundkapitals von Lenzing hält, hat sich verpflichtet, im Rahmen des Angebots anteilig zu ihrer Beteiligung 6,305,315 Neue Aktien zum Bezugspreis (entspricht rund EUR 209 Mio.) zu beziehen. Vorläufiger Zeitplan für das Angebot Vorbehaltlich der Veröffentlichung des von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligten Prospekts werden die Neuen Aktien den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 AktG unter Einschaltung der Erste Bank Group AG als Bezugsstelle während der Bezugsfrist, die voraussichtlich von Mittwoch, 21. Juni 2023 (einschließlich) bis zum 5. Juli 2023 (einschließlich) läuft, angeboten. Die Bezugsrechte werden am Amtlichen Handel der Wiener Börse unter der ISIN AT0000A35PJ0 vom 21. Juni 2023 (einschließlich) bis zum 29. Juni 2023 (einschließlich) gehandelt. Die bestehenden Lenzing Aktien werden ab dem 19. Juni 2023 „ex Bezugsrecht“ gehandelt. Die Abwicklung und Lieferung sowie der Handel der Neuen Aktien unter der bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse wird voraussichtlich am 10. Juli 2023 beginnen, vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch. 