ViennaEstate Immobilien AG: ViennaEstate Gruppe und Engel & Völkers stellen Immobilieninvestment „Wiener Gold“ vor

EQS-Media / 01.06.2023 / 13:21 CET/CEST • Inflationsschutz rückt für KäuferInnen in den Fokus • Investmentprodukt “Wiener Gold” besticht durch Lage, Potenzial und Sicherheit • InvestorInnen erwerben grundbücherliches Alleineigentum an einer inflationsgesichert vermieteten Altbauwohnung Wien, den 01. Juni 2023. Die ViennaEstate Gruppe bringt unter dem Namen “Wiener Gold” ein neues Produkt auf den Immobilienmarkt. Engel & Völkers Wien zeigt sich von diesem Produkt sehr überzeugt und unterstützt daher das Unternehmen bei der Vermarktung. „Wiener Gold“ eignet sich besonders für langfristige Investments. Aufgrund der Bestlagen der Immobilien, ihrer Knappheit und der attraktiven Kaufpreise bergen sie hohes Potenzial. Weiterhin starke Nachfrage nach Altbauwohnungen in Wiener Zinshäusern Die Dynamik am Immobilienmarkt hat sich in jüngster Zeit aufgrund der hohen Baukosten verlangsamt, wodurch Bauträger weniger Projekte realisieren können. KäuferInnen suchen Schutz gegen die Inflation und eine wertstabile Veranlagung in unsicheren Zeiten. Altbauwohnungen in Wiener Jahrhundertwendehäusern stellen hier eine attraktive Option dar. Viele InvestorInnen nutzen das derzeit stagnierende Preisniveau in den Top-Städten für Gewinnmitnahmen und Reinvestitionen in potenzialreicheren Lagen. Dazu kommt, dass Zinshäuser in Relation zu anderen Immobilieninvestitionen nichts an Attraktivität eingebüßt haben. Der Grund liegt darin, dass durch die Regelung des österreichischen Mietrechtsgesetzes, die Mieten in einem Zinshaus im Vergleich zum freien Mietzins in der Regel niedriger ausfallen. Daraus resultiert für gewöhnlich ein geringeres Risiko an Leerständen. Daher eignen sich diese Immobilien optimal für langfristige Investments. Dazu kommt, dass sich Wohnungen in Jahrhundertwendegebäuden aufgrund der meist klassischen Architektur, der historischen Substanz und dank der unvergleichlichen Lage von reinen Renditeobjekten zur Sachwertanlage wandeln. Wiener Gold besticht durch die Kernelemente Lage, Potenzial und Sicherheit „Wiener Gold zeichnet sich als besonderes Immobilieninvestment vorrangig durch die Kernelemente Lage, Potenzial und Sicherheit aus. Die InvestorInnen erwerben grundbücherliches Alleineigentum an einer inflationsgesichert vermieteten Altbauwohnung. „Diese besonderen, historischen Immobilien im Herzen Wiens sind eine attraktive Wertanlage – heute wie vor einhundert Jahren.“, so [1]Mario Kojic, Head of Sales der ViennaEstate Gruppe. Dazu kommt, dass der Bestand von Wohnungen in Wiener Stilzinshäusern nicht vermehrbar ist, was diese Immobilienform zu einem knappen Gut macht. Die Preise von Wiener Gold liegen zudem deutlich unter vergleichbaren leeren Altbauwohnungen, da die Wohnungen unbefristet an Altmieter vermietet sind. Das Ziel besteht auch darin, die Wohnung zu einem späteren Zeitpunkt von den MieterInnen zurückgestellt zu bekommen, worauf mögliche Wertentwicklungen realisiert werden können. Die Wohnung kann daraufhin selbst genutzt, in der Familie weitergegeben, oder durch Vermietung oder Verkauf verwertet werden. Bis dahin können positive, steuerliche Nebeneffekte generiert werden. Dass es sich bei historischen Immobilien um eine attraktive Wertanlage handelt, bestätigt auch die OeNB, DataScience Service GmbH (DSS), TU Wien, da die Immobilienpreise in Wien im Schnitt um 16% pro Jahr steigen und laufende Erträge in Form von Mieteinnahmen abwerfen. „Auch für einige unserer KundInnen von Engel & Völkers stellt Wiener Gold eine attraktive Option dar. Für InvestorInnen birgt dieses Produkt enormes Potenzial. Wir freuen uns daher sehr über den partnerschaftlichen Austausch mit der ViennaEstate Gruppe“, so [2]Roland Schatz, Vertriebsleiter und gewerberechtlicher Geschäftsführer von Engel & Völkers Wien. Informationen zu Wiener Gold finden Sie [3]hier. Über die ViennaEstate: Die ViennaEstate Gruppe mit ihren 44 Mitarbeiter:innen blickt auf eine mittlerweile sechzehnjährige Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen verfügt über 1,2 Milliarden Euro an Assets under Management und bietet gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette von Asset Management, über klassische Immobilienverwaltung und Maklerwesen bis hin zu bautechnischen Sonderdienstleistungen an. Damit ist das Unternehmen der ideale Partner für private und institutionelle Investor:innen, die bereits in Immobilien investieren oder erstmals in dieses Segment einsteigen wollen. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alle Aktivitäten des Immobilienmanagements – vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung. [4] www.viennaestate.com/ Über Engel & Völkers: Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie von Yachten und Flugzeugen im Premium-Segment. Seit über 40 Jahren haben die Wünsche und Bedürfnisse der privaten als auch institutionellen Kunden oberste Priorität, sodass unser Serviceangebot rund um die Immobilie stetig weiterentwickelt wird. Verkauf und Vermietung, aber auch die Beratung diverser Investment- und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment, gehören heute zu den Kernkompetenzen der über 16.500 Personen, die unter der Marke Engel & Völkers tätig sind. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. In Österreich ist das renommierte Maklerunternehmen seit über 15 Jahren mit derzeit 18 Wohnstandorten (Residential) und 4 Gewerbebüros (Commercial) in insgesamt acht Bundesländern erfolgreich am Markt vertreten. [5] www.engelvoelkers.com/at. 