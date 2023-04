EQS-News: PALFINGER AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über EUR 150 Mio.

EQS-News: Palfinger AG / Schlagwort(e): Finanzierung PALFINGER AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über EUR 150 Mio. 21.04.2023 / 10:31 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ PALFINGER AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über EUR 150 Mio. Bergheim, Österreich am 21. April 2023 • Erfolgreiche Platzierung eines „ESG-linked“ Schuldscheindarlehens über EUR 150 Mio. unterstreicht Fokus auf Nachhaltigkeit • Tranchen mit einer Laufzeit von drei, fünf und sieben Jahren • Deutliche Überzeichnung durch hohe Investorennachfrage trotz eines herausfordernden Marktumfelds • CO[2]-Emmissionen und Unfallrate als Nachhaltigkeits-KPIs hinterlegt Die PALFINGER AG hat ein „ESG-linked“ Schuldscheindarlehen im Volumen von EUR 150 Mio. erfolgreich platziert. Die Auszahlung ist für den 24. April 2023 vorgesehen. Die Schuldscheintransaktion umfasst fünf Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren, die mit überwiegend variabler Verzinsung angeboten werden. Ausgehend von einer starken Nachfrage seitens der Investoren war das ursprünglich initiale Termsheetvolumen deutlich überzeichnet und so entschied sich PALFINGER, das Volumen aufzustocken. Die Verzinsung aller Tranchen wurde jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne fixiert. An dem Schuldscheindarlehen haben sich rund 40 Investoren aus dem In- und Ausland beteiligt. Arrangiert wurde die sehr erfolgreiche Transaktion von der Erste Group Bank AG und der Landesbank Baden-Württemberg, unter Einbindung der digitalen Schuldscheinplattform DEBTVISION. „Unser Ziel war es, ein breites Spektrum von Investoren auch auf der Fremdkapitalseite für PALFINGER zu begeistern. Ich freue mich, dass uns dies bei der Platzierung dieses Schuldscheindarlehens wieder eindrucksvoll gelungen ist. Gerade in diesem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld sehe ich dies als großen Vertrauensbeweis in die PALFINGER Unternehmensgruppe,“ so Felix Strohbichler, CFO der PALFINGER AG. PALFINGER refinanziert mit dem Schuldschein abreifende Darlehen und finanziert damit auch die in 2023 geplanten Investitionen. Die Konditionen des Schuldscheindarlehens sind an zwei Nachhaltigkeits-KPIs gebunden: die produktionsbezogenen CO[2]-Emmissionen und die Unfallrate. Die Erreichung der Nachhaltigkeits-KPIs wird jährlich geprüft, wobei ein Margen-Aufschlag bzw. -Abschlag bei Erreichen oder Nichterreichen der Zielwerte erfolgt. Nachhaltigkeit steht bei der PALFINGER AG seit Jahren im Fokus. In der Unternehmensstrategie 2030 nimmt das Thema Nachhaltigkeit eine bedeutende Stellung ein. Ein internes Sustainability Council sichert die Umsetzung der ESG-Strategie von PALFINGER und die nachhaltige Transformation im Unternehmen. +++ ÜBER DIE PALFINGER AG Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit über 12.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern*, mehr als 30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette. Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2022 einen Rekordumsatz von 2,2 Mrd. EUR. * Ohne Berücksichtigung überlassener Arbeitskräfte Rückfragehinweis: Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG T +43 662 2281-81100 | [1]h.roither @ palfinger.com Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter „News“ auf der Internetseite www.palfinger.ag, www.palfinger.com zur Verfügung. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 21.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Palfinger AG Lamprechtshausener Bundesstraße 8 5020 Salzburg Österreich Telefon: +43 (0)662/2281-81101 Fax: +43 (0)662/2281-81070 E-Mail: ir @ palfinger.com Internet: www.palfinger.ag ISIN: AT0000758305 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1612917 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1612917 21.04.2023 CET/CEST References Visible links 1. h.roither @ palfinger.com