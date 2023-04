EQS-DD: Wienerberger AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

Wienerberger AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 03.04.2023 / 16:08 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Gerhard HANKE 2 Grund der Meldung a) Position/Status Mitglied des Vorstands b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für 3 Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Wienerberger AG b) LEI 529900VXIFBHO0SW2I31 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu 4 wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden Beschreibung des a) Finanzinstruments, Art des Stammaktie Instruments Kennung ISIN AT0000831706 Erwerb im Rahmen eines Belegschaftsaktienprogramms iSd Art. 19 Abs. 6 lit e der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 b) Art des Geschäfts (Matching-Modell: Der Erwerb von je 2 Aktien (= Investment-Aktien) berechtigt zur Zuteilung je einer kostenlosen Aktie (=Matching-Aktie)). Preis(e) Volumen Investment-Aktien: Der Preis richtet sich nach dem Referenzkurs (Durchschnitt der Schlusskurse der nach c) Preis(e) und Volumen Ende des tbd (abhängig vom Angebotszeitraums Referenzkurs) folgenden 8 Börsentage (beginnend mit 2023-04-03)); eingesetztes Investment: 9.000,00 EUR Abhängig von der Matching-Aktien: 0 Anzahl der erworbenen Investment-Aktien Preis Aggregiertes d) Aggregierte Informationen Volumen e) Datum des Geschäfts 2023-03-31 f) Ort des Geschäfts Wien ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 03.04.2023 CET/CEST ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien Österreich Internet: www.wienerberger.com Ende der Mitteilung EQS News-Service 82267 03.04.2023 CET/CEST