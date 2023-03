EQS-News: VERBUND AG: VERBUND-Aufsichtsrat bestellt Vorstand der VERBUND AG

EQS-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Personalie VERBUND AG: VERBUND-Aufsichtsrat bestellt Vorstand der VERBUND AG 27.03.2023 / 19:59 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Der Aufsichtsrat der VERBUND AG hat in seiner heutigen Sitzung die Vorstandsmitglieder bestellt und deren Funktionsperioden ab 1.1.2024 festgelegt. Wiederbestellt wurden die drei bisherigen Vorstandsmitglieder Michael Strugl, Peter F. Kollmann und Achim Kaspar. Neu in den VERBUND-Vorstand bestellt wurde Susanna Zapreva-Hennerbichler, derzeit Vorstandsvorsitzende der deutschen enercity AG. In der VERBUND-Aufsichtsratssitzung vom 27.3.2023 wurden die folgenden Vorstandsmandate mit gestaffelten Laufzeiten für die Funktionsperiode ab 1.1.2024 beschlossen. Michael Strugl wurde als Vorstandsvorsitzender (CEO) bestätigt und in dieser Funktion für weitere fünf Jahre wiederbestellt. Er wird wie bisher für die Ressorts Strategie inklusive Mergers & Acquisitions, Energiewirtschaft, Personalmanagement, Innovation, Marketing & Kommunikation/PR, sowie für die Vertriebs- und Handelsbereiche verantwortlich zeichnen. Michael Strugl ist seit 2019 im Vorstand der VERBUND AG, seit 2021 Vorsitzender des Vorstands. Als Finanzvorstand (CFO) wurde Peter F. Kollmann für vier Jahre mit der Verlängerungsoption auf ein weiteres Jahr wiederbestellt und gleichzeitig zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Peter F. Kollmann ist seit 2014 Finanzvorstand der VERBUND AG und verantwortet das Finanzmanagement, Investor Relations, Controlling, Unternehmensrechnung, Risikomanagement sowie die Infrastruktur-Unternehmen Austrian Power Grid AG und Gas Connect Austria GmbH. Ebenso wiederbestellt wurde Achim Kaspar, und zwar für eine Funktionsperiode von drei Jahren, mit der Verlängerungsoption auf zwei weitere Jahre. Er ist seit 2019 Mitglied des Vorstands der VERBUND AG und verantwortet den Erzeugungsbereich Wasserkraft sowie die Bereiche Digitalisierung und Arbeitssicherheit. Susanna Zapreva-Hennerbichler wurde neu in den Vorstand der VERBUND AG bestellt. Ihre Funktionsperiode wurde ab 1.1.2024 mit 2 Jahren mit Verlängerungsoption für weitere zwei Jahre festgelegt. In ihre Ressortverantwortung fallen die neue erneuerbare Energieerzeugung aus Wind- und Sonnenkraft sowie der Bereich Wasserstoff. Susanna Zapreva-Hennerbichler ist seit 2016 im Vorstand der enercity AG, einem deutschen Anbieter von nachhaltigen Energielösungen mit rund 3.000 Mitarbeiter:innen. Zuvor war sie von 2010 bis 2016 Geschäftsführerin der Wien Energie GmbH bzw. bis März 2011 Geschäftsführerin der Wienstrom GmbH. Susanna Zapreva-Hennerbichler ist unter anderem Mitglied des Wasserstoffrats der deutschen Bundesregierung sowie Vorstandsmitglied im Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Der VERBUND Aufsichtsrat hat mit dieser Vorstandsbestellung einerseits auf Kontinuität sowie Stabilität und andererseits starke Signale in Richtung Dekarbonisierung und Wachstum gesetzt. Kontakt: Mag. Andreas Wollein Leiter Finanzmanagement und Investor Relations T.: +43 (0)5 03 13 - 52604 F.: +43 (0)5 03 13 - 52694 investor-relations @ verbund.com