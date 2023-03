IMMY Award: Zum zweiten Mal in Folge GOLD für die ViennaEstate Hausverwaltung

EQS-Media / 22.03.2023 / 10:30 CET/CEST IMMY Award: Zum zweiten Mal in Folge GOLD für die ViennaEstate Hausverwaltung (Wien, 22. März 2023) Gestern, am Dienstag, den 21. März 2023, wurde von der Wirtschaftskammer Wien erneut der Immy Award, ein Qualitätspreis für Bauträger:innen, Makler:innen und Verwalter:innen, vergeben. Wie bereits bei der ersten Teilnahme 2021 wurde die ViennaEstate Hausverwaltung GmbH auch 2022 mit dem renommierten IMMY Award in GOLD geehrt. Der IMMY Award als Garant für Qualität und Qualifikation Ziel des IMMYs ist es, die hervorragenden Qualitäten von Immobiliendienstleistungen zu prämieren, und hohe Leistungsstandards in der Branche zu fördern. Das Bewertungssystem des IMMY garantiert nicht nur die Chancengleichheit für alle Betriebe, die am Award teilnehmen, sondern signalisiert Mieter:innen, Partner:innen und Eigentümer:innen wer am Markt zu den besten gehört! Seit 2016 haben neben den Wiener Bauträger:innen und Makler:innen auch Verwalter:innen die Möglichkeit ihr Unternehmen zu präsentieren. Zweimal Gold in Folge für die ViennaEstate Hausverwaltung „Ich bin überglücklich, dass uns zum zweiten Mal der ‚Oscar der Immobilienverwaltung' in Gold verliehen wurde. Im Tagesgeschäft einer Verwaltung steht man vor der Herausforderung stets rasch agieren zu müssen, zeitgleich aber auch ein offenes Ohr für die Anliegen aller Mieterinnen und Mieter zu haben. Das ist nicht immer einfach. Ich bedanke mich herzlich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihren täglichen Einsatz und Ihr unerschöpfliches Engagement", betont Geschäftsführerin Jutta Rudolf. „Die Jury des IMMY leistet hervorragenden Arbeit, wenn sie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganzheitlich auf Herz und Nieren testet. Heute sind wir besonders stolz auf die gute Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden sowie auf den konstruktiven Austausch mit unseren Mieterinnen und Mietern", ergänzt Geschäftsführer Phillip Ramach. Die prestigeträchtige Auszeichnung bescheinigt der Geschäftsführung, dass sie nach wie vor auf dem richtigen Weg ist. Die hervorragende Qualität ihrer Arbeit wurde gestern erneut offiziell belohnt. Die Hausverwaltung ist erfolgreicher Teil der ViennaEstate Gruppe Die ViennaEstate Immobilien AG steuert als Auftraggeber und Entwickler gemeinsam mit der ViennaEstate Asset Management GmbH alle Belange rund um die strategische Ausrichtung von Immobilien im Eigen- und Drittbestand, die ViennaEstate Makler GmbH verantwortete die rasche Verwertung der Wohnungen, die ViennaEstate Hausverwaltung GmbH ist stets verlässlicher Ansprechpartner bei allen Belangen rund um die Verwaltung und Betreuung der Immobilie. Weitere Infos rund um den IMMY Award sowie Fotos finden Sie unter https://immy.at/de/immy-award Bildindex Bild: Jutta Rudolf BA, Geschäftsführerin ViennaEstate Hausverwaltung GmbH und Mag. (FH) Phillip Ramach, Geschäftsführer ViennaEstate Hausverwaltung GmbH © ViennaEstate + KiTO. Photography