EQS-Adhoc: Frauenthal Holding AG: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022

Frauenthal Holding AG: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 23.01.2023 / 11:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Nach vorläufigen Abschlussarbeiten wird der Umsatz 2022 des Frauenthal Konzerns rund 1,1 Mrd. EUR betragen (Vorjahr 1-12/2021: 937,7 MEUR)^1). Das EBITDA 2022 wird sich voraussichtlich in einem Bereich von 98 MEUR bis 102 MEUR bewegen (Vorjahr 1-12/2021: 56,7 MEUR)^1). Das Konzern-EBIT wird voraussichtlich in einer Bandbreite von 66 MEUR bis 70 MEUR liegen (Vorjahr 1-12/2021: 24,4 MEUR)^1). Die Nettofinanzverbindlichkeiten werden sich voraussichtlich in einer Bandbreite von -88 MEUR bis -92 MEUR bewegen. Dies bedeutet nahezu keine Veränderung zum Vorjahr, aufgrund deutlich erhöhter Lagerbestände in der Division Handel, um die gewohnt hohe Verfügbarkeit weiter zu gewährleisten. Die Ergebnisse sind im Wesentlichen durch den positiven - nicht liquiditätswirksamen - Entkonsolidierungseffekt des Management-Buy-Out des Bereichs Frauenthal Powertrain in der Division Automotive iHv. rund 18 MEUR und Einmal- und Saisoneffekte in der Baubranche für die Division Handel begründet. Die angeführten Werte stellen noch ungeprüfte, vorläufige konsolidierte Konzern-IFRS-Zahlen der Frauenthal Holding AG dar. Der Jahresfinanzbericht sowie der Geschäftsbericht der Frauenthal Holding AG werden am 19. April 2023 veröffentlicht. ^1) Umsatz, EBITDA und EBIT sind aufgrund des Verkaufs des Geschäftsbereichs Frauenthal Powertrain um diesen Bereich sowohl im Geschäftsjahr 2022 als auch in den Vorjahreswerten bereinigt. Der – nicht liquiditätswirksame - Entkonsolidierungsertrag iHv rund 18 MEUR ist in EBITDA und EBIT des Geschäftsjahres 2022 enthalten.