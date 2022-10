EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: Dr. Andreas Blaschke legt Vorstandsmandat zurück

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Personalie Mayr-Melnhof Karton AG: Dr. Andreas Blaschke legt Vorstandsmandat zurück 13.10.2022 / 13:50 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Dr. Andreas Blaschke (61) legt sein Vorstandsmandat nach 21 Jahren im Vorstand und 31 Jahren Tätigkeit für die MM Gruppe per Ende Oktober 2022 zurück. Im Vorstand der Mayr-Melnhof Karton AG verantwortete Dr. Blaschke den Bereich MM Packaging. „Dr. Blaschke hat über mehr als drei Jahrzehnte mit Geschick, großem Einsatz und hoher Verbundenheit die internationale Expansion der MM Gruppe von einem regionalen zu einem globalen Player in der Verpackung mitgestaltet, die wir mit Stolz eine Erfolgsgeschichte nennen können", dankt DI Rainer Zellner, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Mayr-Melnhof Karton AG. Der Vorstandsvorsitzende MMag. Peter Oswald wird die Agenden von Dr. Blaschke übernehmen. MM ist ein weltweit führender Hersteller von Karton und Faltschachteln mit einem attraktiven Angebot bei Kraftpapieren und ungestrichenen Feinpapieren für verschiedene Endanwendungen. MM fördert nachhaltige Entwicklung durch innovative, recycelbare Verpackungen und Papierprodukte.